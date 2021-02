Voglio Stare Con Te di Fabrizio Moro è il nuovo singolo da Canzoni D’Amore Nascoste, il disco uscito a novembre che comprende 9 brani editi e 2 inediti. Tra questi ultimi troviamo Nun C’Ho Niente e Voglio Stare Con Te, appunto, di cui presto vedremo il video ufficiale.

Per questa raccolta Fabrizio Moro ha ricevuto il placet dell’amico e collega Ermal Meta, emozionato dalla nuova opera di Moro che, nei giorni dell’uscita di Canzoni D’Amore Nascoste, ha pubblicato il singolo Melodia Di Giugno.

Voglio Stare Con Te di Fabrizio Moro è la tipica ballad all’italiana, con la voce che misura il grado di intensità del messaggio partendo dal basso per sottolineare l’intimismo per poi spostarsi su livelli più medi ed esplodere fino al finale. Le capacità vocali di Fabrizio Moro, del resto, sono indiscusse.

Nelle ultime ore l’artista ha annunciato che martedì 16 febbraio sarà disponibile anche il video ufficiale e ha pubblicato un’anteprima. Canzoni D’Amore Nascoste contiene tracce già note del cantautore che però sono state riarrangiate e rivisitate per l’occasione. Si può definire un concept album che raccoglie le canzoni più sentimentali del suo repertorio, “nascoste” in quanto poco note al grande pubblico e che quindi, secondo Moro, meritano una seconda possibilità.

Da tempo Fabrizio Moro teneva queste canzoni nel cassetto, alcune di essere da lui definite “molto vecchie”, e per questo ha voluto riaccendervi sopra i riflettori e riportarle al presente. Tra gli inediti c’è Voglio Stare Con Te che, come il titolo suggerisce, è un’appassionata dichiarazione d’amore di un uomo che ha rinunciato a tutto pur di non perdere la sua musa, il tutto rafforzato dalla presenza imponente del pianoforte.

Di seguito il testo e l’anteprima video di Voglio Stare Con Te di Fabrizio Moro, estratto dalla raccolta Canzoni D’Amore Nascoste uscita il 20 novembre e anticipata da Melodia Di Giugno.

Mi sono chiesto come si può andare

nel posto in cui non ci si può arrivare

mi sono detto si fa cosi

ma ero cosciente di poter sbagliare

e ho ritrovato la felicità

con una bussola tarata male

ho nascosto la mia paura

per venirti poi a cercare

Come l’estate come la neve

come una strada con ostacoli

purché sia breve

come un sospiro nel costato

è andato giù

questo dolore immaginario

che mi lasci tu

come il pane come il piacere

come il sapore del vino

dentro al bicchiere

ho preso a schiaffi la mia dignità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

E ho tradito la mia libertà

per la paura di restare solo

ho fatto i conti con ogni errore

per sentirmi un uomo nuovo

Come l’estate come la neve

una ferita che si è chiusa ma resta lieve

ho rinnegato la mia ingenuità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica