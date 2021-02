Rocco Hunt ad Amici 20 con Ana Mena per cantare in studio il singolo di successo A Un Passo Dalla Luna e annunciare i suoi progetti futuri.



Superospite della puntata odierna di Amici di Maria De Filippi è il rapper campano Rocco Hunt che vanta alle spalle una serie di successi. Nel talent show di Canale 5 canta Ti Volevo Dedicare – il singolo con J-Ax & Boomdabash, certificato 4 volte discodi platino – e annuncia il nuovo singolo in uscita il 19 febbraio, Che Me Chiamme A Fa con Geolier.

Al pubblico di Mediaset regala poi un’altra esibizione sulle note di A Un Passo Dalla Luna, lo straordinario successo estivo che rocco Hunt ha messo a segno con Ana Mena e che ha fruttato all’inedito duo ben quattro dischi di platino.

Il brano ha varcato anche i confini nazionali, posizionandosi molto bene nel mercato spagnolo con una trasposizione in lingua.

L’ospitata di Rocco Hunt ad Amici 20 è l’occasione, però, soprattutto per ricordare al pubblico di Maria De Filippi che il rapper tornerà tra qualche giorno con un nuovo brano inedito in featuring con il collega Geolier. Milano è già tappezzata di annunci ed è impossibile non notare i manifesti di Che Me Chiamme A Fa se si fa una passeggiata tra le strade del centro città o sui Navigli.

Nel testo di Che Me Chiamme A Fa? di Rocco Hunt e Geolier c’è una storia d’amore in chiave urbana, come anticipato dallo stesso cantante nel momento dell’annuncio della nuova collaborazione.

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana – commenta il rapper – la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana”.

C’è anche la gelosia che deriva dal desiderio incontrollabile che si sviluppa nei confronti del proprio amato o della propria amata. Nel nuovo singolo troveremo una dichiarazione d’amore profonda in stile urban, con le rime rap di Rocco Hunt, condite con le parole di Geolier.