Continua a tenere banco in Italia la questione estremamente delicata sul bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio 2021. Quando ormai sembrava esservi luce sul decreto ristori 5, la nuova crisi di governo ha ulteriormente complicato la questione, rendendo lo scenario attuale di difficile lettura. Le dichiarazioni del passato dell’ex Ministro dello Sport, Spadafora, a questo punto necessitano di ulteriori riscontri, auspicando che dopo il giuramento odierno dei nuovi ministri (oltre alla fiducia da ottenere in aula) ci possano essere presto nuove informazioni sul tema.

La situazione sul bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio 2021

Vista la situazione generale che si è venuta a creare in Italia, credo sia opportuno un punto della situazione sul bonus collaboratori sportivi. Già, perché se da un lato la questione relativa a novembre e dicembre pare si sia sbloccata, come vi abbiamo riportato poco più di una settimana fa, gli aiuti di inizio 2021 sono ancora in alto mare. A tal proposito, voglio riportarvi un recente commento ufficiale di Sport e Salute all’interno della propria pagina Facebook:

“Buongiorno, per quanto riguarda l’indennità di gennaio non è ancora stata emanata la relativa normativa. Non siamo dunque in condizione di fornire alcuna informazione. Vi preghiamo pertanto di attendere, non appena avremo informazioni concrete ne daremo immediatamente comunicazione“.

Insomma, ufficialmente è al momento impossibile prevedere i nuovi scenari relativi al bonus collaboratori sportivi di gennaio e febbraio 2021. Incertezza accentuata anche dalla mancata nomina di un nuovo Ministro dello Sport. Potrebbe occuparsene Fabiana Dadone, in passato Ministra nel precedente Governo Conte alla Pubblica Amministrazione. Al contempo, però, non è escluso che la delega allo sport passi nella mani di Roberto Garofoli, a conti fatti il sottosegretario alla presidenza del consiglio. Vi terremo aggiornati appena avremo ulteriori riscontri sulle varie tematiche affrontate oggi 13 febbraio.