Facebook vuole espandersi anche in campo hardware, provando a lanciare entro il 2022 un proprio smartwatch, che andrà a scontrarsi direttamente con Apple Watch, re incontrastato del segmento. Stando a quanto riportato da ‘theinformation.com‘, il social blu vuole provarci, realizzando uno smartwatch con cui poter messaggiare e monitorare la propria salute e la propria attività di fitness (pensiamo, per esempio, al rilevamento del battito cardiaco, al monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, e magari al tracciamento della pressione arteriosa e dell’ECG, tutte funzioni che già esistono in questo campo).

Nel primo senso è facile pensare ad una perfetta integrazione con Messenger, mentre nel secondo Facebook potrebbe affidarsi a terzi (si parla già di Peloton e Strava, anche se è ancora presto per esprimersi con certezza). Lo smartwatch di Facebook potrebbe essere equipaggiato con una versione Open Source di Android, che verrà poi modificata in un sistema operativo proprietario di cui ancora non si conoscono i dettagli (a partire dall’eventuale seconda generazione di indossabili, pronta ipoteticamente per il 2023, sempre se tutto dovesse andare secondo i piani).

Uno smartwatch quello di Facebook che non avrebbe nulla da invidiare alla concorrenza, ma che dovrà anche farsi preferire per qualche motivo in particolare (che ancora, per adesso, ignoriamo). Il progetto c’è, ma non è detto che debba necessariamente vedere la luce. Si sentono tante cose a riguardo, non ci stupiremmo nel caso in cui non venisse affatto presentato uno smartwatch realizzato da Facebook. Il 2022 non è poi così lontano: qualora l’azienda di Mark Zuckerberg stesse facendo le cose sul serio, prossimamente verremmo di certo a conoscenza di altre informazioni in merito all’orologio in questione. Se volete intanto farci sapere cosa ne pensate, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.