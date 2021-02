Ci sono ancora una volta segnali importanti da prendere in esame oggi 13 febbraio, a proposito del Samsung Galaxy S21 e del suo sviluppo software. Stando alle informazioni trapelate stamane, infatti, pare sia disponibile un nuovo aggiornamento per il top di gamma che da poco ha fatto il suo esordio sul mercato italiano. Grande curiosità per una patch di febbraio extra, considerando il fatto che di solito il produttore coreano si muove in questo modo quando occorre apportare degli interventi delicati ai propri dispositivi.

Perché l’attenzione si concentra sulla batteria del Samsung Galaxy S21?

Discorso che diventa ulteriormente delicato per il Samsung Galaxy S21 in questa fase. Il motivo? Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, da un po’ di giorni a questa parte ci sono diverse lamentele relative alla durata della batteria della serie. Il sospetto è che le ultimissime patch concepite per il top di gamma 2021 non abbiano dato i frutti sperati in termini di autonomia. Non abbiamo ancora riscontri ufficiali in merito, ma è chiaro che in tanti sperano in un miglioramento in questo senso, vista la velocità di rilascio del nuovo aggiornamento a febbraio.

In realtà, le prime informazioni riportate da Sammobile vanno in altra direzione. A detta della fonte, infatti, il nuovo pacchetto software già in distribuzione per il Samsung Galaxy S21 dovrebbe assicurare al pubblico interessanti spunti per quanto concerne prestazioni della fotocamera e le performance complessive del dispositivo, che sono state migliorate. Tuttavia, in passato Samsung ha già fornito changelog generici come questo, salvo poi garantire plus extra ai propri utenti.

La speranza per diversi possessori di un Samsung Galaxy S21 è che lo scenario si ripeta e che dopo il download dell’aggiornamento G99xBXXU1AUB6 (già disponibile in diversi Paesi, come nel caso di Regno Unito, Germania e Svizzera) si possano riscontrare effettivi passi in avanti in termini di durata della batteria per il Samsung Galaxy S21.