Non si negano a nessun partner gli auguri e le immagini di buon San Valentino, magari pure in accompagnamento ad una o più frasi d’amore. Anche i più duri di cuore dovranno convenire che ricevere un biglietto a tema sentimentale il 14 febbraio è quasi un rito irrinunciabile. Dismesse le lettere cartacee, le app di messaggistica ma anche i social di qualsiasi tipo sono ormai i canali preferenziali attraverso i quali si fa giungere sempre più spesso il proprio pensiero alla persona amata.

Una prima selezione di auguri in immagini di buon San Valentino è quella presente nella galleria sottostante. Protagonisti sono naturalmente i cuori e frasi d’amore che puntano dritto al sodo e dunque alla profondità del sentimento. A parte i rapporti con il proprio partner, tra le soluzioni proposte, c’è qualcuna che fa riferimento al senso più ampio della prossima ricorrenza del 14 febbraio. Sono da festeggiare non solo mariti, mogli, fidanzati, fidanzate, compagni e compagne ma anche i componenti del proprio nucleo famigliare, come certamente i figli e i genitori.





















Per fare gli auguri con le immagini di buon San Valentino potrebbe tornare utile un approccio ben meno tradizionale. Invece di proporre alla propria metà frasi d’amore scritte di proprio pugno o quelle di altisonanti poeti, sarebbe anche il caso di puntare sull’ironia. Nella selezione che segue ci sono alcune proposte che potrebbero davvero rallegrare coppie giovani e meno giovani, a patto che il destinatario del biglietto virtuale non sia particolarmente permaloso tuttavia.







La ricorrenza degli Innamorati 2021 verrà vissuto ancora in piena pandemia Covid-19. Di qui nasce dunque anche l’esigenza di dedicare la propria attenzione alla persona amata in un momento di certo non facile. Inviare immagini di buon San Valentino, tradizionali o divertenti che siano, potrebbero di certo risollevare gli animi da più di qualche preoccupazione quotidiana. D’altronde basta un semplice invio via WhatsApp o altro canale.