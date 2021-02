Cosa sono i servizi VAS WindTre per cui è previsto il blocco a partire dalla giornata del prossimo 21 marzo? Il gestore unico di recente ha fatto sapere che l’entrata in vigore dell’intervento che disattiverà i servizi in sovrapprezzo per tutti quei clienti sulle cui numerazioni il blocco non era ancora stato attivato. Il baring sarebbe dovuto scattare il 18 gennaio, ed è stato poi rimandato per effetto di un procedimento di AGCOM. La delibera, che è poi stata pubblicata, ha consentito a WindTre la disposizione del blocco servizi VAS per i già clienti attivati prima del 18 ottobre 2020.

Il blocco tecnico dei servizi VAS WindTre verrà attivato in modo gratuito sulle utenze mobili, sia prepagate che post-pagate. Nel periodo precedente al 21 marzo, i clienti interessati riceveranno un avviso tramite SMS del cambiamento in atto (precisiamo che saranno disattivati anche gli abbonamenti a sovrapprezzo attivi). Alcuni servizi resteranno disponibili: Mobile Ticketing (biglietti ferroviari di Trenitalia, acquisti Ticketing/Parking municipalizzate), Infobanking (informazioni di natura bancaria ricevute dal proprio istituto di credito), Carrier Billing (servizi di importanti partner nazionali ed internazionali, come Apple Store, Google Play, Netflix, etc.), Televoti (sappiamo tutti cosa sono) e Donation (messaggi solidali).

C’è anche la possibilità di scongiurare il blocco dei servizi VAS WindTre, mantenendo attivi gli eventuali abbonamenti a sovrapprezzo. Per farne richiesta bisognerà contattare telefonicamente il servizio clienti 159 (contatto disponibile anche via chat), inviare una PEC all’indirizzo ‘servizioclienti159@pec.windtre.it’, oppure recarsi presso un negozio del gestore unico e compilando il modulo dedicato. Adesso sapete perfettamente cosa sono i servizi VAS di WindTre, che verranno ufficialmente bloccati dal prossimo 21 marzo, in via del tutto automatica (a meno che voi non vogliate). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.