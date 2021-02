Il Samsung Galaxy S21 Ultra è un dispositivo che non lascia indifferenti, ma che purtroppo non è nemmeno esente da difetti. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcuni utenti stanno segnalando problemi relativi all’altoparlante superiore, ovvero la componente audio integrata nella capsula auricolare, a loro dire in grado di emettere un suono appena soddisfacente. Ci sono proprietari del Samsung Galaxy S21 Ultra che denunciano di sentire strani scoppiettii provenire dall’altoparlante superiore, mentre altri non sembrano contenti del suono dell’altoparlante, ritenuto troppo silenzioso ed a volte perfino distorto.

Il produttore asiatico è stato contattato a riguardo, e molti utenti hanno ricevuto delle unità sostitutive che sembrano funzionare perfettamente. Il problema potrebbe essere causato da un hardware difettoso (non escludiamo, però, alla base possa esserci un disguido software), ma c’è di buono che il disturbo colpisce un numero ristretto di utenti. Sono milioni i Samsung Galaxy S21 Ultra sparsi per il mondo, e ci può stare che qualcuno non funzioni come dovrebbe (l’importante è che la società si assuma, come pare stia facendo, le proprie responsabilità, risolvendo in qualche modo).

Se possedete un Samsung Galaxy S21 Ultra saprete già se l’altoparlante superiore contenuto nella capsula auricolare funziona o meno a dovere. Nel caso in cui il suono risulti troppo basso o comunque il dispositivo produrre rumori non previsti fareste meglio a contattare l’assistenza clienti facendo loro presente il problema (naturalmente laddove dovesse veramente esserci, senza farsi prendere dal panico inutilmente). Vi riferiamo, infine, che la serie dei Samsung Galaxy S21 sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software (sempre con patch di sicurezza di febbraio 2021, come vi abbiamo raccontato in questo articolo), che sospettiamo possa essere stato introdotto per migliorare la durata della batteria di alcune unità dopo le lamentele pervenute da alcuni proprietari.