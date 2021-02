La notizia è giunta questa mattina, il governo uscente ha deciso di firmare il decreto che proroga il divieto degli spostamenti tra regioni, anche se gialle, fino a venerdì 5 marzo 2021. Purtroppo la curva epidemica riprende a salire e quindi l’esecutivo, insieme all’approvazione del Quirinale, ha deciso per la proroga del divieto così da evitare flussi migratori nelle prossime settimane. Sono ormai giorni che gli scienziati hanno lanciato l’allarme relativo ad un’impennata dei contagi, qualora fossero state riaperte le regioni. Tale apprensione è stata pronunciata anche dai governatori delle regioni, i quali avrebbero chiesto a Francesco Boccia (ministro uscente) e Mario Draghi (neo presidente incaricato) di prorogare il divieto di spostamento tra regioni.

Da lunedì prossimo 15 febbraio no agli spostamenti tra regioni: sarà invece concesso andare sugli sci (data la riapertura degli impianti aperti solo al 30% della loro portata massima), ma solo all’interno della propria regione di appartenenza e se si è proprietari di seconde case. L’accesso alla seconda abitazione di proprietà è consentito anche se l’immobile si trova in una zona arancione o rossa, basta che si dimostri di averne avuto il titolo prima del 14 gennaio 2021.

In merito a ciò, il governo ha voluto chiarire le modalità:

“Nella casa può andare solo un nucleo familiare, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

Avranno il “via libera” Lombardia e Piemonte. Mercoledì 17 febbraio sarà la volta del Trentino (ma non dell’Alto Adig,e che sarà in zona rossa fino al 28 febbraio), mentre giovedì 18 toccherà alla Valle d’Aosta. Pronta anche l’Emilia-Romagna. Per il Veneto ancora non c’è ufficialità, ma la cosa certa è che per sciare a Cortina bisognerà attendere la conclusione dei mondiali (prevista per il 21 febbraio) che si stanno svolgendo in questi giorni. Lo sci è consentito solo nelle zone gialle, e dunque Toscana e Abruzzo dovranno attendere in quanto sul punto di passare in arancione.

Il decreto che sarà convalidato nella giornata odierna a seguito della riunione che si terrà a palazzo Chigi presieduta da Giuseppe Conte, prevede che si potrà uscire fuori dalla propria regione di residenza esclusivamente per motivi di lavoro, salute e urgenza, e se in possesso dell’autocertificazione.