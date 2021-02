Arriva proprio in queste ore un’offerta particolarmente interessante per iPhone 11 da 128 GB. Attraverso la promozione lanciata da Amazon stamane, infatti, possiamo quasi pareggiare la promozione lampo di cui vi abbiamo parlato una settimana fa sul nostro magazine. Dunque, cala il prezzo su Amazon anche per l’iPhone 11 di colore nero da 128GB di memoria interna, modello ancora piuttosto ricercato sul mercato che gode di un comparto tecnico di grande livello.

A quali livelli sta scendendo il prezzo di iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Parliamo di un top di gamma che tutt’ora non ha assolutamente nulla da invidiare ad altri flagship presenti in commercio, con qualche piccola mancanza rispetto all’iPhone 12, ma è anche normale che sia così. Proprio con l’arrivo sul mercato dell’ultima serie di top di gamma di casa Apple, si è notato un calo abbastanza interessante dei costi della famiglia di iPhone 11 e senza dubbio è il momento migliore se si ha intenzione di acquistarne qualche modello.

Quest’oggi vogliamo proporvi lo sconto di tutto rispetto che Amazon ha indetto per l’iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero, acquistabile alla cifra di 699 euro. Considerando i 769 euro necessari precedentemente per acquistare questo prodotto, può essere assolutamente favorevole il prezzo offerto quest’oggi dal sito di e-commerce più famoso al mondo.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Il prodotto in questione appartiene alla categoria Prime, ciò significa che non ci sono costi aggiuntivi per la spedizione, ma ovviamente è necessario che l’utente sia iscritto al programma, anche solo per il mese di prova gratuita. La disponibilità di questo iPhone 11 da 128GB è immediata e potrà essere spedito nel giro di pochissimi giorni, se lo si acquista ad esempio oggi sarà a disposizione lunedì 15 febbraio.

Ricordiamo come questo iPhone 11 si ritrovi con un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, con una sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion.

Qualità per le foto scattate, ma anche la resistenza all’acqua ed alla polvere che vi consentirà di usare questo iPhone 11 in acqua fino ad arrivare ai 2 metri di profondità, per un tempo di 30 minuti. Che aspettate ad approfittare dell’offerta odierna di Amazon per tale device, anche perché nel giro di poco tempo il prezzo potrebbe variare.