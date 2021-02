The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano in onda su Rai2 con tre nuovi episodi lasciando i fan senza fiato tra sensi di colpa e virus. Il venerdì sera medical drama riporterà le due serie americane nel prime time a partire dalle 21.20 circa e ad aprire le danze sarà proprio Freddie Highmore nei panni dell’amato e complicato Shaun chiamato ad occuparsi dei suoi specializzandi ma anche di una morte orribile di un paziente al quale non sono riusciti a fare la giusta diagnosi. Dall’altro lato, invece, Conrad, Nic e gli altri dottori del Chastain dovranno affrontare una pandemia che non ha niente a che fare con il Coronavirus (visto che gli episodi sono ormai andati in onda più di due anni fa in Patria) ma dovranno anche risolvere i problemi legati ai dispositivi della Quovadis.

The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano in onda la prossima settimana con tre nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di problemi e di colpi al cuore. In particolare, nella serie con Freddie Highmore sarà la dottoressa Liam protagonista dell’episodio dal titolo a lei dedicato. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che il capo della chirurgia, la dottoressa Audrey Lim, fatica a far fronte al trauma emotivo residuo di COVID-19. Cosa succederà a quel punto?

Per Shaun Murphy è tempo di fare i conti con "I Sensi di Colpa".



💉 Questa sera non perdere il 5° episodio di #TheGoodDoctor alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay! pic.twitter.com/Q4SbAEOF2w — Rai2 (@RaiDue) February 12, 2021

A seguire andranno in onda due nuovi episodi di The Resident 2, ovvero Stupidaggini in nome del sesso e Regine della chirurgia in cui quando il tentativo di sorprendere Nic con una lussuosa cena di San Valentino va a monte, Conrad decide di regalare la sua prenotazione a chi la può apprezzare. La fiducia di Bell nel Quovadis viene messa alla prova quando un ragazzo che aveva usato uno dei suoi macchinari medici viene portato al Pronto Soccorso. Cosa succederà ancora nei prossimi episodi?