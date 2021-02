Il Coraggio Di Vincere di Dodi Battaglia si apre à la Eddie Van Halen, e riconoscerlo non è una bestemmia. Dodi è un chitarrista talentuoso e in tantissimi anni di carriera non ha mai nascosto la sua passione per il rock. Per questo Il Coraggio Di Vincere si apre con un tapping, tecnica brevettata proprio dal chitarrista recentemente scomparso, e con un muting che fa da colonna vertebrale a tutto il brano.

Il Coraggio Di Vincere di Dodi Battaglia arriva dopo One Sky, il singolo pubblicato insieme alla leggenda vivente Al Di Meola, e si presenta come un estratto dal primo disco solista che Dodi pubblicherà in primavera. Per il cantautore e compositore bolognese inizia così la prima avventura solista dopo l’esperienza con i Pooh.

Nel suo nuovo singolo Dodi racconta l’importanza della consapevolezza, elemento di cui sente fortemente il bisogno in questo nuovo percorso, e lo fa con liriche piene di passione e – appunto – coraggio. Il singolo è disponibile in pre-order nel formato vinile a 45 giri sul sito Azzurramusic.it con Il Coraggio Di Vincere sul lato A e l’inedito Una Storia Al Presente sul lato B.

Le prime 500 copie sono in edizione limitata con l’autografo di Dodi Battaglia. Del primo album da solista dell’ex Pooh non sono stati resi noti né il titolo né la data di pubblicazione, ma questi dettagli potrebbero arrivare molto presto.

Come anticipato già da One Sky, nel disco del debutto solista di Dodi Battaglia le chitarre saranno una presenza costante. Il cantautore ha curato i testi e gli arrangiamenti, come emerge dai credits del singolo. Il Coraggio Di Vincere, come riferisce lo stesso autore, è una canzone che riflette pienamente la personalità dell’artista che oggi si interfaccia con la nuova esperienza:

“È un brano che mi rappresenta molto. Racconta del mio personale approccio alla vita, fatto di grande entusiasmo e del coraggio di rimettermi in gioco ogni volta”.

Di seguito il testo de Il Coraggio Di Vincere di Dodi Battaglia, un viaggio nell’intimismo a colpi di rock.

Testo