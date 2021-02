Siamo ormai alle porte della festa di San Valentino e ricorrere ai buoni regali Amazon potrebbe essere una soluzione per i ritardatari dell’ultimo, minuto, coloro che in ogni caso non possono presentarsi a mani vuote dal loro partner. Tralasciata la possibilità di farsi recapitare un coupon cartaceo, magari in un pacchetto a tema per i tempi decisamente ristretti, è possibile procedere in due direzioni. Si può optare per la soluzione del biglietto tutto digitale da inviare o per quella da stampare comunque e dunque consegnare a chi di dovere a mano.

Chi sceglierà un buono regalo Amazon per San Valentino tutto digitale non avrà che l’imbarazzo della scelta. I design dei biglietti virtuali sono naturalmente tutti a tema, con cuori e caldi colori che ricordano il dolce sentimento. C’è anche la possibilità di scegliere tra soluzioni statiche o dinamiche (dunque con animazioni). Gli importi del coupon possono essere decisamente variabili: si parte da soli 20 euro per arrivare anche a cifre più importanti e in ogni caso è anche possibile scegliere quale possa essere la cifra da regalare a chi si ama, senza alcun limite. Nel caso del buono digitale, il dono potrà essere spedito direttamente attraverso mail o SMS al destinatario, attraverso lo store.

Buono Regalo Amazon.it - Digitale - Con amore Un regalo a colpo sicuro: il destinatario può utilizzare il Buono...

I Buoni Regalo Amazon.it ti consentono di acquistare milioni di...

Buono Regalo Amazon.it - Digitale - I Lava You (animato) Un regalo a colpo sicuro: il destinatario può utilizzare il Buono...

I Buoni Regalo Amazon.it ti consentono di acquistare milioni di...

Per chi desidera fare bella figura proprio con un buono regalo Amazon di San Valentino, c’è anche la possibilità di acquistare il coupon anche all’ultimo minuto e poi stamparlo e dargli aspetto tangibile, magari con l’utilizzo di qualche carta pregiata e busta di accompagnamento. Anche da questo punto di vista non mancano affatto le soluzioni. Direttamente nella pagina dedicata a questa opzione è garantita la scelta di diverse grafiche, tutte ben fatte. Anche in quest’ultimo caso, l’importo finale sarà scelto da chi effettua il regalo secondo la propria esigenza e disponibilità.