Il limbo in cui versa True Detective 4, tra il desiderio del pubblico di una nuova stagione e gli ostacoli nel metterla in cantiere, potrebbe finire grazie alla nuova spinta produttiva impressa al mercato dall’arrivo di HBO Max, la piattaforma streaming premium di HBO.

Uno spiraglio in questo senso arriva da Casey Bloys: il direttore dei contenuti di HBO Max ha espresso la speranza di trovare un modo per riportare in scena la serie con True Detective 4, a patto però che ci siano uno o più sceneggiatori in grado di recuperare lo spirito originario della prima stagione che Nick Pizzolatto aveva impresso alla serie, facendola entrare direttamente nell’Olimpo dei titoli migliori di sempre. Una scrittura eccellente e una messa in scena all’altezza della qualità drammaturgica della sceneggiatura (complici le straordinarie interpretazioni di Matthew McConaughey e Woody Harrelson) hanno reso il primo True Detective decisamente più amato, acclamato e memorabile rispetto alle due stagioni successive. Proprio l’interesse calante verso i capitoli 2 e 3, affascinanti ma decisamente perdenti nel confronto con la prima stagione, ha fatto sì che la serie antologica finisse in panchina per molti anni.

Ora però sulla scia della tendenza a recuperare titoli di successo del recente passato – la stessa HBO Max ha recentemente annunciato il revival di Sex and The City, ad esempio – si sta ragionando di un potenziale True Detective 4. Bloys ha fatto sapere di aver incontrato diversi sceneggiatori per valutare le loro idee a riguardo e capire se ci sono progetti che vale la pena sviluppare. Inoltre secondo alcuni rumors, non confermati da Bloys, pare che Lucia Puenzo, co-creatrice della serie cilena La Jauría, e lo showrunner di Euphoria Sam Levinson, sarebbero tra coloro che stanno lavorando ad un nuovo soggetto per la serie.

Potrebbero essere loro gli sceneggiatori contattati da HBO per valutare la fattibilità di True Detective 4. Se la nuova stagione vedrà o meno la luce dipenderà dalla qualità della proposta: “Posso dire che stiamo lavorando con un paio di scrittori per trovare il tono e l’idea giusta – ha dichiarato Bloys a Deadline – Sarebbe interessante rifarlo con una nuova voce. La qualità è ciò che ci guiderà, quindi se ci ritroveremo con sceneggiature che non riteniamo rappresentative o di qualità non sufficientemente elevata, non faremo qualcosa tanto per farlo“. Decisamente un buon presupposto.