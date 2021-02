Che Festival 2021 sarà? Sicuramente storico, anche se pessimo dal punto di vista del coinvolgimento di tutte quelle persone che arrivavano a quella che è considerata per una settimana la Mecca della musica. Il Teatro Ariston sarà senza pubblico. Non accadrà nulla nelle strade o nelle piazze. A parte solo lo show televisivo dall’Ariston rimane Casa Sanremo. Lì ci rifugeremo in una sorta di resistenza con uno scopo: mantenere viva la fiamma di musica, teatro, arte e comunicazione che non sia solo via etere. Sognare e spingere per la riapertura di tutte le attività di cultura, dai teatri ai concerti.

Casa Sanremo comunicherà durante tutta la giornata e, dalle 18 alle 20.30, ci saranno ogni giorno dirette di WE HAVE A DREAM, edizione speciale Sanremo. Da lunedì 1 a sabato 6 marzo. La sera poi, durante il Festival, apriremo una stanza su ClubHouse per commentare insieme il Festival.

Di questo ho parlato martedì scorso con Vincenzo Russolillo, da sempre artefice di Casa Sanremo, dove negli anni passati io sono stato per due edizioni di FIAT Music e due di Optima Red Alert e OptiMagazine (che sarà media partner delle mie dirette).

Come al solito, oltre a collegamenti con artisti famosi, cercherò di fare esibire live artisti nella lounge di Casa Sanremo trasformata in studio televisivo.

Per questo, nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie, ho anticipato una iniziativa che avevo in mente da un po’: ASCOLTAMI!

A questo link diretto, un artista o gruppo della nuova era potrà caricare un proprio brano. Purtroppo dobbiamo selezionare a monte chi parteciperà. Non è più come negli anni scorsi che incontravo tutti quelli che si proponevano in ordine di arrivo.

Ecco quello che ho scritto nel post di Telegram, sotto una foto che ho scattato a David Bowie mentre porta la mano all’orecchio per sentire:

ASCOLTAMI n° 1 – Ecco il primo numero di questa “rivista telegram” che offre l’opportunità a tutti di fare ascoltare un proprio brano. Basta postarlo nei commenti, sia come audio che come link video. Sotto ogni brano deve esserci nome dell’artista o band, titolo del brano e mail per poter eventualmente contattare in caso di convocazione per un live a Casa Sanremo o per un collegamento il martedì sera a WE HAVE A DREAM. Non postare più di un brano. Oltre a poter essere selezionati, questa iniziativa serve anche a mettere in contatto tra di loro artisti o ragazzi che amano quella canzone. I commenti, infatti, rimangono aperti a tutti e quindi si posso esprimere apprezzamenti sui brani postati o consigli. Non giudizi. Né paragoni (Mi ricorda questo cantante etc.). Dobbiamo essere propositivi e incoraggiare chi oggi crede ancora nella musica e gli dedica la sua vita e i suoi sogni. IMPORTANTE: Non postate video di artisti famosi. Saranno cancellati. Non intasate con brani che non c’entrano.

Questo i numerosi link da dove sarà possibile vedere le dirette di WE HAVE A DREAM da Casa Sanremo.

