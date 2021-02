Non dovrebbe essere ancora lunga l’attesa per le eSIM Vodafone per gli smartphone. Almeno qualcosa sembra muoversi dopo l’ultimo feedback dell’operatore mobile rimasto indietro per la tecnologia a differenza della concorrenza diretta (come ad esempio Tim ma anche Wind Tre). Per quanto le schede telefoniche virtuali siano a disposizione per gli Apple Watch, per i telefoni la soluzione non è ancora a disposizione ma potrebbe mancare poco per una svolta.

Già in un precedente approfondimento, era stato messo in evidenza come la prima parte del 2021 sarebbe stato il periodo ideale per il lancio delle eSIM Vodafone. La richiesta crescente degli utenti di una simile opzione non poteva essere a lungo disattesa del vettore. Come si legge dunque nel tweet ufficiale in chiusura articolo datato 10 febbraio, proprio il vettore si augurerebbe di commercializzare la novità quanto prima. Certo, non sono stati forniti riscontri temporali precisi ma va pure detto che nel recente passato i feeback riportati sono stati ancora più vaghi e soprattutto primi di riferimenti ad un eventuale e prossima vendita.

Perché le eSIM Vodafone per gli smartphone non possono più tardare? Gli iPhone delle ultime due generazioni si affidano alle tecnologia per garantire il doppio numero agli utenti con il singolo melafonino. Anche nell’universo Android, poi, i telefoni che prevedono la soluzione non sono affatto pochi, tra gli ultimi anche i nuovissimi top di gamma Samsung Galaxy S21 per non parlare di tante altri telefoni dual SIM. Appare evidente come i possessori dei device vogliano sfruttare al massimo le potenzialità dei loro modelli ma ora non possano farlo del tutto, almeno con Vodafone. Proprio per questo motivo, anche il vettore rosso è più che spronato a garantire la novità, anche perché il relativo lancio commerciale porterà con se nuovi ricavi.

Tutti i dettagli sull’uscita delle eSIM Vodafone verranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’operatore.