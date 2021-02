A tre episodi dalla fine, l’episodio di WandaVision 1×06 porta in scena una nuova svolta narrativa e anticipa una resa dei conti forse drammatica per i protagonisti. Pur mantenendo l’equilibrio tra comedy e azione, la serie Marvel continua ad appassionare il suo pubblico.

E la Disney non può che festeggiare. La casa di Topolino ha infatti raggiunto 94,9 milioni di abbonati alla piattaforma Disney+ in tutto il mondo. I dati sono stati calcolati a partire dal 2 gennaio 2021. Stando ai dati, i numeri sono aumentati di oltre 8 milioni in un solo mese, dagli 86,8 milioni di abbonati pagati al 2 dicembre. Il culmine si è raggiunto nel mese di dicembre tra The Mandalorian e il film d’animazione Soul, ma anche la serie Marvel WandaVision, che ha debuttato a metà gennaio, ha fatto la sua parte.

Attenzione: da qui in avanti l’articolo contiene spoiler sull’episodio di WandaVision 1×06.

Dopo aver ampiamente superato il giro di boa, la serie dei Marvel Studios continua la sua corsa verso un finale che lancerà la Fase 4 del MCU. Il personaggio di Pietro Maximoff, fratello gemello di Wanda deceduto durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, è ormai parte integrante della storia e senza dubbio Evan Peters ruba la scena anche ai protagonisti. Si percepisce un Pietro ambiguo che pare cerchi di restare ancorato al suo personaggio per evitare di essere scoperto. La domanda è: se non è davvero chi dice di essere, chi si nasconde dentro di lui?

Siamo arrivati a un punto in cui diviene sempre più chiaro che Wanda è in grado di manipolare la realtà di Westview, tenendo in ostaggio delle persone innocenti, diventate dei burattini che recitano una parte nel suo spettacolo. Al tempo stesso c’è qualcun altro di più potente che sta manovrando la strega scarlatta ma i cui fini sono ancora ignoti. Visione, ormai conscio di non ricordare più chi è e che la moglie lo sta anche manipolando, giunge alla fine di Westview scoprendo cosa c’è al di fuori. La barriera che separa la realtà dalla fantasia crolla. Non solo l’androide scopre dalla vicina Agnes (anche lei un ostaggio di Wanda) di essere morto, ma ha la conferma che non esiste via di fuga.

L’episodio di WandaVision 1×06 si conclude con l’ennesimo colpo di scena che stravolgerà tutto d’ora in poi. Una furiosa Wanda, dopo aver percepito che Visione è in pericolo e sta tentando di scappare da Westview, allarga la barriera, colpendo inevitabilmente anche la squadra dello SWORD – Darcy compresa – che diventano così parte integrante di quella realtà alternativa.