Si parla tanto di riapertura palestre e piscine a partire da marzo, attraverso l’arrivo del nuovo DPMC che, secondo le indiscrezioni pubblicate anche da noi negli ultimi giorni, dovrebbe darci finalmente qualche libertà in più. Le categorie in questione, però, vengono spesso e volentieri sottovalutate, soprattutto in termini di costi di gestione. Per farvela breve, più sono restrittive le indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico (per quanto legittime dal punto di vista sanitario), più sarà complesso riprendere l’attività per le singole imprese.

Per nulla scontata la riapertura palestre e piscine a marzo con il protocollo di cui si parla

La questione relativa alla riapertura palestre e piscine a marzo è stata affrontata in queste ore anche da Il Messaggero, che a tal proposito ha riportato le dichiarazioni di Paolo Finestra dell’Agora Fitness di Latina. La sua testimonianza non è isolata e riporta il “sentiment” di tanti colleghi. In sostanza, le regole che potrebbero essere incluse nel protocollo di cui si discute tanto in questa fase, rischiano di far slittare ulteriormente la ripresa delle attività.

Il fatto che i vari abbonamenti siano stati congelati, ad esempio, porterà allo slittamento di nuove entrate, ma è soprattutto il numero limitato di clienti con cui si potrà lavorare a preoccupare i vari gestori. Soprattutto con le piscine, infatti, si rischia di dover sostenere spese importanti, senza la prospettiva di poterci rientrare visto il numero esiguo di clienti previsto nelle singole strutture. Anche nelle palestre, poi, la necessità di dover lavorare coi soli personal trainer, visto il distanziamento richiesto ed altre limitazioni, potrebbe determinare decisioni drastiche.

Dunque, pur essendo approvata dal nuovo DPCM, presumibilmente nella sola zona gialla, la riapertura palestre e piscine sarebbe a serio rischio in svariate realtà territoriali. Vedremo se, alla fine, giungeremo ad una sorta di compromesso accettabile per tutte le parti.