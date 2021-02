Per il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è giunto il momento di tirare le somme e prendere una decisione di quel che sarà da qui al termine della stagione. Purtroppo, come ben sappiamo, gli azzurri sono stati sconfitti dall’Atalanta per 3-1 nella semifinale di ritorno di Coppia Italia. Il prosieguo di mister Gennaro Gattuso è sempre più in bilico, ma l’edizione giornaliera del ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha voluto fare chiarezza sulle decisioni che ADL prenderà sia tempestivamente che per la prossima stagione.

Il noto quotidiano spiega che non sarebbe da escludere un cambio in panchina solo il prossimo anno. Per adesso De Laurentiis non lancia segnali, anzi valuta e progetta per il prossimo futuro. Il patron continua a ragionare e ad aspettare chiaramente che la situazione cambi rotta. Fino a qualche settimana fa, ADL era intenzionato a dire subito addio a Rino Gattuso, ma evidentemente non è riuscito a trovare un valido allenatore in grado di assicurargli delle garanzie. Una cosa è certa: in vista della prossima stagione di Serie A, le cose cambieranno radicalmente e il Napoli sarà pronto ad una rifondazione. La necessità è quella di sfoltire una po’ la rosa composta non solo da giocatori un po’ “vecchi” anagraficamente, ma anche per quanto riguarda gli anni trascorsi alle pendici del Vesuvio. Per il momento è più che certo che Gattuso rimanga al comando del Napoli. L’esonero non avverrà nell’immediato e si proseguirà con l’ex Milan fino a fine stagione dopodiché il matrimonio tra le parti (se pur di breve durata) si chiuderà con una separazione consensuale. De Laurentiis ha le idee chiare, il Napoli del futuro sarà protagonista di una rivoluzione sia dell’intero organico che della guida tecnica.

Domani pomeriggio alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’attesissima sfida di ritorno Napoli-Juventus, valida per la 22esima giornata di Serie A. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, gli azzurri di mister Gattuso si giocheranno molto, se non tutto: il tecnico calabrese spera in una prova di orgoglio da parte dei suoi uomini in seguito alle recenti e deludenti prestazioni e risultati.