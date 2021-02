Non potevano mancare anche per il Samsung Galaxy S21 le prime segnalazioni riguardanti presunti problemi di batteria. Dopo aver analizzato anche sulle nostre pagine i passi in avanti fatti dal produttore coreano in termini di vendite con la nuova serie da poco arrivata sul mercato, stando a quanto pubblicato nei giorni scorsi, questo venerdì bisogna fare in conti con chi si sta lamentando sulla durata della batteria. In particolare, ci si sta concentrando sul post download del recente aggiornamento di febbraio.

Come va la batteria del Samsung Galaxy S21 dopo aver provato l’aggiornamento di febbraio

In particolare, un contributo importante sull’argomento in questione ci arriva come sempre da SamMobile. La fonte evidenzia alcuni aspetti interessanti, come il fatto che buona parte delle segnalazioni giunga dai possessori di un Samsung Galaxy S21 dotato di processore Exynos. Per questo motivo, l’allarme è concreto soprattutto in Italia e nel resto d’Europa. Tuttavia, il fatto stesso che i problemi siano iniziato dopo il download dell’ultima patch, evidenzia che con ogni probabilità l’anomalia sia software e non hardware.

In ogni caso, la situazione non deve preoccupare più di tanto. Lo stesso sito in precedenza citato afferma che Samsung sia già a conoscenza del problema e che, con ogni probabilità, l’anomalia verrà risolta attraverso il rilascio dell’aggiornamento di marzo per i possessori di un Samsung Galaxy S21. Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito, ma tutte le indicazioni ci portano effettivamente verso quella direzione.

Anche voi avete riscontrato problemi di batteria con il Samsung Galaxy S21 negli ultimi giorni? Riportate pure la vostra esperienza con un commento a fine articolo, sperando di imbatterci nel più breve tempo possibile in una presa di posizione ufficiale del produttore. Solo così capiremo come stiano effettivamente le cose in questo periodo.