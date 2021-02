Con Vodafone Happy Friday oggi 12 febbraio comprare i Samsung Galaxy S21 è ancora più conveniente visto che in regalo c’è fino al 50% di sconto sull’acquisto in un’unica soluzione di alcuni smartphone selezionati, tra cui proprio il top di gamma del colosso di Seul. Potrete, quindi, mettere le mani sul modello standard da 128GB di memoria interna al prezzo di 679,99 euro invece di 879,99 euro, e pagare quello da 256GB appena 729,99 euro in luogo dei 929,99 euro invece richiesti da listino. Ci sarebbero anche i Samsung Galaxy S21 Plus 5G da 128 e 256GB, acquistabili rispettivamente a 829,99 e 879,99 euro, invece di 1079,99 e 1129,99 euro. Non mancano neppure i Samsung Galaxy S21 Ultra da 128 e 256GB, vostri a 1079,00 e 1129,99 euro anziché di 1279,99 e 1329,99 euro. L’iniziativa di Vodafone Happy Friday prevista per oggi 12 febbraio coinvolge anche il Samsung Galaxy A41, da potervi portare a casa al prezzo di 149,99 euro invece di 299,99 euro.

La promozione del gestore rosso non poteva capitare in un momento migliore, visto che è da poter abbinare all’iniziativa Cashback di Samsung, che offre 100 euro di rimborso acquistato il Samsung Galaxy S21+ 5G. Gli sconti saranno disponibili dal 12 al 14 febbraio recandosi presso uno nei negozi aderenti, ed esibendo il codice ricevuto via SMS. La promozione Vodafone Happy Friday di oggi 12 febbraio è valida su un solo dispositivo della selezione, sempre che risulti disponibile in magazzino (per questo vi consigliamo di affrettarvi onde evitare di non reperire la propria unità).

I clienti iscritti a Vodafone Happy possono riscattare il codice sconto fino alle 23.59 di stamane, accedendo alla sezione ‘Happy Friday’ dell’app My Vodafone, e disegnando un sorriso sullo schermo, come da indicazioni che vedrete a schermo. Se avete qualche dubbio non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.