C’è Bella Thorne nel video di Finché Le Stelle Non Brillano di B3N. L’attrice, cantante e regista statunitense condivide la vita con Benji Mascolo, al suo primo singolo da solista con il brano disponibile in radio e in digital download da oggi.

Da oggi è disponibile anche la relativa clip ufficiale su YouTube per la regia di The Astronauts, realizzato tra le strade del centro di Milano.

Finché Le Stelle Non Brillano lancia la carriera solista di Benji Mascolo dopo il percorso musicale nel duo Benji e Fede; è una promessa: di amare la persona che si ha al proprio fianco nei momenti più bui quando ogni luce si spegne.

Una dedica ad una persona che non abbandonerai mai e al fianco di Benji in questa nuova avventura non poteva che esserci la sua compagna di vita, Bella Thorne, in questo momento in Italia per sostenere l’artista e sviluppare una serie di progetti. I due saranno, infatti, protagonisti di un film per il cinema annunciato dalla coppia negli scorsi mesi ma intanto si dilettano nel videoclip ufficiale di Finché Le Stelle Non Brillano, il primo singolo di B3N.

Il video è il racconto di un viaggio sia letterale che metaforico. Letterale perché tutto il video è ambientato e incentrato attorno ad un’automobile che sta realmente viaggiando per le strade di una metropoli e metaforico perché al suo interno, B3N e Bella compiono anche un viaggio interiore, attraversando vari momenti della loro storia d’amore.

“Per noi è stato un vero piacere prendere parte a questo progetto. Conoscevamo già B3N, avendo realizzato con lui e per lui il videoclip di una grande hit del suo progetto precedente, sapevamo quindi di avere a che fare con un artista vero. Un ragazzo che sa bene cosa vuole ma che allo stesso tempo lascia ampio spazio creativo e si fida di chi lavora con lui, caratteristica questa fondamentale per far si che tutti possano dare il meglio e sentirsi responsabilizzati. Il set è stato sicuramente impegnativo, abbiamo girato in notturna con zero gradi in una fredda notte milanese, anche per questo motivo vogliamo ringraziare sia B3N che Bella per il talento e la professionalità dimostrati”, le parole dei The Astronauts, alla regia del video.

La canzone anticipa l’album solista del cantante atteso per il 26 febbraio e diviso in due parti. La prima parte sarà disponibile da questo mese, la seconda verrà rilasciata successivamente. Il titolo è California.