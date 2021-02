Potrebbe davvero essere il momento giusto per acquistare una Amazon Fire TV Stick ma anche un Echo Dot di ultima generazione. I dispositivi smart a marchio del noto store sono proposti da poche ore con uno sconto anche importante rispetto al loro prezzo di listino. Le offerte da tenere sotto stretta osservazione sono almeno 4, tutte elencate in questo approfondimento.

I fan delle Amazon Fire TV Stick sanno bene come queste ultime siano in grado di trasformare anche i televisori non di certo di ultima generazione in vere e proprie smart TV (solo con l’ausilio di una connessione internet). I modelli a disposizione sono diversi, di prezzo crescenze sulla base delle funzionalità garantite. La variante base più economica e ora ancora più appetibile è quella Lite. L’esemplare 2020 possiede un telecomando senza comandi vocali ma concede comunque lo streaming in HD. Il suo prezzo attuale è ora di 24,99 euro anziché 29,99 euro. L’esemplare di Fire TV Stick successivo, quello cioè che permette di usufruire dei contenuti sempre in HD ma con comandi vocali, è pure proposto ad un costo inferiore rispetto al solito. In questa prima parte di febbraio la spesa da affrontare sarà solo di 29,99 euro e non più 39,99 euro.

Sempre tra le offerte per le Amazon Fire TV Stick va annoverata anche quella per il modello 4K Ultra HD. Per lo specifico dispositivo, lo sconto è addirittura di 20 euro, dai 59,90 euro di listino ai 39,90 euro attuali.

Oltre alle ottime offerte per le Amazon Fire TV Stick ce n’è in particolare una dedicata agli Echo Dot. L’altoparlante intelligente di quarta generazione nell’innovativo design sferico è scontato pure di 20 euro. La soluzione per ora è acquistabile a 39,99 euro con 20 euro di sconto rispetto al valore di listino di 59,90 euro. La colorazione disponibile con lo sconto appena riportata è quella antracite.