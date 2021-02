WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.21.30.16, portando con sé una novità di cui avevamo già sentito parlare, senza però entrare troppo nei dettagli: il riferimento è alla funzione multi-device, che consentirebbe l’utilizzo dell’applicazione su più terminali nello stesso momento. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘ (canale che ha sempre fornito indiscrezioni fondate per quanto riguarda le funzioni in via di sviluppo del servizio IM più popolare al mondo, al netto di quanto sta succedendo relativamente alla nuova politica sulla privacy), gli sviluppatori sarebbero a lavoro sull’opzione Log Out attraverso cui poter dissociare un dispositivo secondario dal proprio account. La funzione rimpiazzerebbe nella beta 2.21.30.16 di WhatsApp la voce ‘Elimina account’, da poter individuare nelle impostazioni del proprio account.

I test rivelano che la feature funziona sia su WhatsApp che su WhatsApp Business. Il supporto multi-device, una volta distribuito in versione finale, su WhatsApp Web consentirà all’utente di poter utilizzare il client web evitando che il dispositivo principale (lo smartphone) sia connesso ad Internet, ed allo stesso tempo la possibilità di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente al proprio account (limite che potrebbe anche variare in futuro), e senza la necessità, anche in questo caso, che il dispositivo principale sia connesso ad Internet. Il video che vi alleghiamo a fine articolo mostra una parte del funzionamento della caratteristica a bordo di un dispositivo iOS, ma dubitiamo possano esserci differenze rispetto alla controparte Android.

L’aggiornamento alla versione 2.21.30.16 di WhatsApp Beta è in fase di rilascio sull’App Store per tutti gli iscritti al canale beta su TestFlight, e dovrebbe arrivare a breve anche sui dispositivi Android (parliamo naturalmente di quelli iscritti al programma beta per conto dei proprietari). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.