Tutti voi conoscerete senz’altro SpeedTest, l’app che misura la velocità di connessione, tra le più scaricate in assoluto (anche perché molto affidabile). Come riportato da ‘tariffando.it‘, l’app di Ookla da qualche giorno ha aggiunto una tab che consente di misurare la qualità della connessione ad Internet senza avvalersi di numeri e restituendo un riscontro assai più immediato per quanto riguarda i servizi in streaming (al giorno d’oggi sempre più utilizzati). Tutto quanto bisognerà fare è cliccare sulla tab ‘Video‘ in basso (aggiornando prima l’applicazione per poter visualizzare il nuovo strumento, che altrimenti non riuscirete a trovare) per dare il via ad un test di streaming impiegando i bitrate adattivi, che i principali provider di servizi in streaming (come nel caso di Netflix, Amazon Prime Video e YouTube) sono soliti impiegare.

Nel giro di pochi attimi, l’app SpeedTest saprà dirci fino a che risoluzione massima, per via della nostra velocità di connessione, potremo fruire dei contenuti video, indicandoci anche per quali device è più idonea. I risultati numerici continueranno ad essere preferiti da molti, ma ci è sembrato comunque doveroso farvi partecipi di questa novità, che risulterà particolarmente utile per quantificare la potenza del Wi-Fi all’interno di un ambiente distante dal router, dove magari si vuole sistema una nuova smart TV, volendo fare il più classici degli esempi.

Utilizzate anche voi l’app SpeedTest per verificate la tenuta della vostra connessione ad Internet? Da questo momento sapete di avere a disposizione un ulteriore strumento per migliorare l’esperienza relativa alla fruizione dei contenuti in streaming. Vi consigliamo di provare la nuova funzione aggiornando l’app SpeedTest da App Store, per iOS, e da Google Play Store, per i dispositivi Android. Se avete qualche domanda da fare utilizzate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.