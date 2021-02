Nella settima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 finalmente arriva l’ora della verità: Erasmo scoprirà tutto sul suo passato, ma spetterà a Suor Angela l’ardua missione di raccontarglielo. Intanto in convento prosegue il valzer delle coppie: Ginevra è a un bivio e deve far chiarezza sui suoi sentimenti per Nico e per Erasmo; Monica invece deve capire in che direzione sta andando la sua relazione con Emiliano e cosa vuole realmente da lui. Infine, Azzurra è decisa ad affidare la piccola Penny alle cure di Monica: la novizia è convinta che l’amica potrebbe essere un’ottima madre per lui.

Andiamo nel dettaglio sulle anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci Aiuti 6.

Si intitola Pensaci Tu l’episodio 6×13 di stasera. Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa; infatti, prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, perché considera l’amica la madre perfetta per la piccola. Lei, però, è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Infine, Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese per tutti.

A seguire, l’episodio 6×14 intitolato Desideri. Suor Angela ed Erasmo sono alla resa dei conti. Dopo aver scoperto tutta la verità sul suo passato, il ragazzo è furioso, mentre la donna cerca in tutti i modi di farsi perdonare. Intanto, Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si trovano costretti ad una difficile convivenza. Anche per Monica è tempo di riflessione e deve capire cosa prova per Emiliano.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

L’appuntamento con la settima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25. Di seguito il promo: