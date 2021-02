Continua l’udienza del processo contro l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Lo svolgimento delle partite, diventate ogni volta un’udienza processuale , aggrava la posizione di Gattuso ormai sempre più in bilico. La partita contro la Juventus potrebbe esser l’ultima spiaggia per Gattuso che conosce il momento più amaro della sua esperienza azzurra.

L’anno scorso i mesi di gennaio e febbraio furono gloriose per Rino Gattuso. I brillanti risultati , in Campionato e Coppa Italia, contro le big del torneo Juventus, Lazio ed Inter proiettarono il Napoli al vertice. Al punto che alla vigilia della sfida contro il Barcellona, il Napoli godeva anche un di un pronostico positivo. Poi il Covid-19 e la ripresa sprint con il trionfo in Coppa Italia. Quella serata felicissima di Giugno sembra ormai lontanissima. Dagli altari alla polvere, nel calcio come nella vita, è un attimo. Rino Gattuso lo sa bene. E dopo la sconfitta contro l’Atalanta ha affidato il suo destino alle decisioni della società. De Laurentiis, dopo il pagamento degli stipendi e la pubblica fiducia, tace e medita.

Sic transit gloria mundi. Dispiace, perchè l’impressione è quella di una grande occasione persa per tutti. Il Napoli ha una rosa potenzialmente in grado di competere per lo Scudetto. Negli ultimi due mesi però è crollata nel gioco e nei risultati. Certamente Gattuso può invocare a sua discolpa infortuni pesanti, ma il Milan senza Ibra ha continuato a vincere. La squadra appare priva di idee e frastornata. Nelle ultime due gare contro Genoa ed Atalanta si è ritrovata sotto di due reti nei primi venti minuti.

Il primo traguardo , la difesa della Coppa Italia , è stato fallito. Gli altri due sono ancora nel mirino, teoricamente. L’Europa League riprende il cammino giovedì prossimo. Il Campionato è ancora lungo, ma mentre le altre rivali hanno cominciato a correre il Napoli di Gattuso arranca; ed il quarto posto appare sempre più una chimera. Il destino di Rino Gattuso potrebbe esser simile a quello di Carlo Ancelotti giubilato nonostante il passaggio del turno in Champions e meno sconfitte sul groppone in campionato.

La gara contro la Juventus, sabato 13 febbraio, sarà con ogni probabilità l’ultima spiaggia, l’udienza decisiva per Rino Gattuso. In caso di malaugurato esito negativo sarebbe lui a pagare per tutti, come prescrive la durissima legge del calcio. La squadra ha bisogno di una scossa: o arriva dal campo, o dalla società. Ma di certo il tempo e la pazienza sono ormai finiti