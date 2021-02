Sarah Michelle Gellar supporta Charisma Carpenter contro Joss Whedon. L’interprete di Cordelia Chase ha accusato il papà di Buffy e Angel di comportamenti inappropriati sul set di entrambe le serie tv, dichiarando di aver sofferto molto l’ambiente tossico che si respirava sul set.

Uno scandalo che ha sconvolto i fan di una delle serie cult più popolari di sempre. Whedon era già da diverso tempo nell’occhio del ciclone a causa di un altro polverone mediatico che lo vedeva coinvolto. L’attore Ray Fisher si era scagliato contro il regista che all’epoca di Justice League si era comportato in modo inaccettabile e completamente anti-professionale sul set.

Alla luce del racconto della Carpenter, la stessa interprete di Buffy ha voluto sostenere la collega con queste parole: “Anche se sono orgogliosa di avere il mio nome associato a Buffy Summers, non voglio più essere associata al nome di Joss Whedon”, ha scritto su Instagram. “Sono più concentrata sulla crescita della mia famiglia e sulla sopravvivenza a una pandemia attualmente, quindi non rilascerò altre dichiarazioni in questo momento. Ma sto dalla parte di tutti i sopravvissuti agli abusi e sono orgogliosa di loro per aver parlato.”

Con la sua dichiarazione, Sarah Michelle Gellar si separa nettamente da Whedon e assume una dura presa di posizione contro il creatore di Buffy. Oltre a lei, anche altre attrici della celebre serie tv hanno preso le difese di Charisma Carpenter. Tra loro, Amber Benson, interprete di Tara dalla quarta alla sesta stagione: “Buffy era un ambiente tossico. Charisma sta dicendo la verità e la supporto totalmente. C’è stato fatto molto del male in quel periodo, e molti di noi stanno ancora cercando di venirne fuori nonostante siano passati vent’anni.”

Michelle Trachtenberg, interprete della sorellina di Buffy, Dawn, nelle ultime tre stagioni della serie, ha fatto eco alle parole di Sarah Michelle Gellar, ringraziandola: “Adesso sono una donna di 35 anni, forte e coraggiosa. Voglio diffonderlo perché si deve sapere. Ero un’adolescente e il suo [di Joss Whedon] non era un comportamento appropriato.”

Probabilmente usciranno fuori nuove accuse contro il regista, travolto da uno scandalo che non finirà molto presto.