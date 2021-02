Variety svela la prima immagine di Jodie Turner-Smith nei panni della regina dei Tudor Anna Bolena, la più famosa tra le mogli di Enrico VIII. La serie tv, dal titolo Anne Boleyn, è descritta come un thriller psicologico in tre parti che andrà in onda sull’emittente britannica Channel 5. Le riprese si sono concluse lo scorso dicembre Yorkshire e la messa in onda è prevista entro la fine dell’anno.

Prodotto da Fable Pictures e Sony Pictures Television, Anne Boleyn ha fatto molto parlare di sé per il casting di Jodie Turner-Smith, un’attrice di colore che interpreta una figura storica, generalmente indicata di nazionalità caucasica.

Stando ai primi dettagli, la serie tv racconta gli ultimi mesi della vita della regina dalla sua prospettiva, mentre lotta per assicurare un futuro a sua figlia e sfidare il potente patriarcato che si stringe intorno a lei. Il progetto mira a descrivere i momenti chiave che hanno causato il rovesciamento di Anna Bolena, riflettendo sulla sua forza, le sue vulnerabilità e la sua determinazione di essere al pari degli uomini.

Il cast è composto anche da: Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) nei panni del fratello di Anna e del nobile Tudor George Boleyn; Mark Stanley (“White House Farm”) è Enrico VIII; e Lola Petticrew (“Dating Amber”) è la rivale in amore di Anne, Jane Seymour.

Inoltre, Barry Ward (“White Lines”, “Des”) interpreta il più vicino e potente consigliere di re Enrico VIII, Thomas Cromwell; Jamael Westman (“Hamilton”) è l’ambizioso fratello di Jane Seymour, Edward; Amanda Burton (White House Farm, Silent Witness) è la stoica Governante Lady Shelton; e Thalissa Teixeira (Two Weeks to Live, Trigonometry) è la fedele confidente e cugina di Anna, Madge Shelton.

La sceneggiatura è stata affidata a Eve Hedderwick Turner, mentre la regia è di Lynsey Miller. Anne Boleyn è prodotto da Faye Ward e Hannah Farrell attraverso la società londinese Fable Pictures. La serie è stata commissionata dal controller di Channel 5 Ben Frow, dal vicedirettore dei programmi Sebastian Cardwell e dal presidente della produzione internazionale di Sony Pictures Television Wayne Garvie. Lo storico Dan Jones è il produttore esecutivo.