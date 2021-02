Vanno segnalati per forza di cose i problemi Tidal di oggi 11 febbraio. A dirla tutta, sulle nostre pagine non parlavamo da tempo di questa piattaforma, al punto che l’ultimo articolo a tema risale ad alcuni anni fa. Resta il fatto che il servizio di streaming musicale sia più diffuso di quanto si possa immaginare e non a caso in molti questo giovedì stanno segnalando il disservizio. Scendendo in dettagli, pare che il malfunzionamento si verifichi in fase di login con le proprie credenziali.

Analizziamo i problemi Tidal oggi 11 febbraio con login che non funziona

Al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono comunicazioni ufficiali dello staff, ma provando ad accedere poco fa alla piattaforma, ho avuto modo di constatare che ci siano effettivamente problemi Tidal con cui fare i conti oggi 11 febbraio. Non essendoci uno storico sotto questo punto di vista, risulta complicato immaginare quanto tempo sia necessario, prima che tutto venga ripristinato. Ne sapremo di più nel giro di qualche minuto.

In ogni caso, è possibile seguire aggiornamenti in tempo reale sui problemi Tidal di oggi 11 febbraio, tramite gli aggiornamenti costanti che ci arrivano direttamente da Down Detector. In questo modo, avremo riscontri utili per comprendere se l’anomalia del giorno sia più o meno isolata, oppure se sia associabile ad un sistema operativo specifico. A voi come sta andando in questi minuti? Fateci sapere con un commento a fine articolo.

Inutile dire che non ci siano i presupposti per parlare di down coi problemi Tidal in corso, se pensiamo al fatto che i numeri non siano poi così esagerati, ma la situazione va ugualmente monitorata per chi è abituato ad effettuare il login ogni giorno.