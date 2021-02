Dopo tante clip che hanno visto protagonisti Pietro Castellitto e l’eterno “Pupone”, è arrivato il trailer ufficiale di Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti, la serie originale Sky dedicata al più amato campione giallorosso e bandiera della Roma, in arrivo in tv e in streaming sulla piattaforma NowTv.

Con la diffusione del trailer ufficiale di Speravo De Morì Prima il format diretto da Luca Ribuoli ha finalmente una data di debutto: Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti sarà in onda su Sky e disponibile su NowTv a partire dal 19 marzo. Per i clienti Sky da più di tre anni iscritti a extra, il programma fedeltà dell’emittente, i primi episodi della serie saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione omonima.

I sei episodi di Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti raccontano gli ultimi due anni di carriera dell’ex capitano della Roma entrato nella leggenda, la coda di uno straordinario percorso sportivo e umano con un’unica maglia, quella della sua vita. Giallorosso in campo e nell’animo, Totti ha vestito la maglietta della Roma per 27 anni senza mai cedere alle lusinghe di club anche più blasonati e vincenti: il suo addio al calcio, struggente e partecipatissimo dalla tifoseria, viene rievocato percorrendo gli ultimi due anni della sua attività di calciatore, dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al saluto sotto la curva Sud nel 2017.

Tratta dalla biografia Un capitano scritta da Francesco Totti col giornalista Paolo Condò ed edita da Rizzoli Libri S.p.A, Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti usa il registro della dramedy (serie drammatica/commedia) e si avvale di un cast d’eccezione: il giovane talento Pietro Castellitto si cala nei panni del suo idolo, l’ex numero 10 giallorosso, per raccontare tra passato e presente una storia sportiva ma anche epica, con la finzione che incrocia la realtà attraverso le immagini d’archivio dei momenti topici della sua carriera. Uomo di sport ma anche marito e padre, tra pubblico e privato la serie racconta un Totti alle prese con la sua passione viscerale per il calcio ma anche la sua famiglia, i genitori, la moglie Ilary e i figli che lo hanno accompagnato sul campo nel suo addio al pallone.

Nel cast di Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti – prodotta da Wildside con Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu – Greta Scarano interpreta Ilary Blasi (la loro storia sarà rievocata sin dal racconto del primo appuntamento), Gian Marco Tognazzi è l’allenatore Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella, mentre Giorgio Colangeli è Enzo, il padre recentemente scomparso per Covid. Inoltre Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è suo cugino Angelo Marrozzini, mentre Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente i colleghi di squadra e grandi amici di Totti, Antonio Cassano e Daniele De Rossi. Massimo De Santis è Vito Scala, mentre Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

Ecco il trailer ufficiale di Speravo De Morì Prima – La Serie su Francesco Totti.