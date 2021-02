Non vuole lasciare nulla di intentato Ren Zhengfei, fondatore e amministratore delegato di Huawei Technologies. Dopo aver manifestato le proprie intenzioni di chiamare personalmente Joe Biden per provare a convincerlo ad allentare le restrizioni commerciali nei confronti dell’azienda cinese, il primo dirigente parla ai microfoni del ‘South China Morning Post‘, affermando che non ci sono le energie perché la società sia coinvolta nel vortice della geopolitica. Lo scopo dell’OEM è quello di fornire buoni prodotti, nell’augurio che la nuova amministrazione possa aprire un po’ di più la propria politica, anche a vantaggio delle società americane.

Gina Raimondo, designata come Segretario al Commercio sotto l’amministrazione Biden, ha già fatto sapere che non è impossibile Huawei venga rimossa dalla lista nera, anche se, almeno per adesso, resta altamente improbabile la cosa possa accadere a stretto giro (le autorità dovranno, con calma, riesaminare caso per caso, prendendo poi le decisioni che riterranno più opportune).

Ad ogni modo, Huawei ha fatto sapere che non è sua intenzione vendere la divisione smartphone, come invece era sembrato potesse accadere da qualche tempo a questa parte. Se le cose andassero proprio male, eventualmente sarebbe l'ultima spiaggia la vendita di tale segmento, a quanto pare ancora molto importante per Huawei. Ren Zhengfei nel corso della sua intervista ha anche molto elogiato iPhone 12, affermando che sia, a suo parere, il miglior smartphone al mondo, e che in Europa gli utenti amano la mela morsicata in quanto il produttore cinese non dispone più di dispositivi premium (implicitamente il CEO ha voluto sottolineare che i dispositivi Apple hanno contribuito a dimostrare che la tecnologia 5G di Huawei è la migliore in assoluto).