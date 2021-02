Gina Carano licenziata da The Mandalorian. La LucasFilm non ha perdonato l’attrice ed ex wrestler per i suoi post social a dir poco indicibili, facendola fuori dalla serie Disney+. Non solo: stando al comunicato rilascio dallo studio, la Carano non verrà più assunta in nessun progetto della casa di Topolino.

“Gina Carano non è più impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. I suoi post sui social media che denigrano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili”, così si legge sulla nota stampa divulgata nelle ultime ore. L’attrice ha interpretato la cacciatrice di taglie Cara Dune nelle prime due stagioni di The Mandalorian.

In realtà, la bufera social contro di lei era iniziata diversi mesi fa. A novembre ha preso in giro coloro che indossano le mascherine in strada, inoltre ha pubblicato commenti contro la comunità trans. In seguito, la Carano si è scusata, spiegando che il collega Pedro Pascal, volto del mandalorian della serie Disney+, l’ha aiutata a comprendere la gravità delle sue parole.

Dopo alcuni mesi di silenzio in cui sembrava che la polemica si fosse placata, l’attrice è tornata all’attacco, confrontando l’attuale clima politico diviso negli Stati Uniti con la Germania nazista: “Gli ebrei sono stati picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini. Poiché la storia è stata alterata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potrebbero facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo prima ha fatto in modo che i loro vicini li odiassero semplicemente per essere ebrei. Com’è diverso dall’odiare qualcuno per le sue opinioni politiche”.

Parole ripugnanti che hanno costretto la Lucasfilm a prendere provvedimenti. Con il licenziamento della Carano, addio anche al personaggio di Cara Dune. Il suo ruolo in The Mandalorian verrà interpretato da qualcun altro? È ancora presto per dirlo. La terza stagione, annunciata nei mesi scorsi, entrerà in produzione solo nel corso del 2021 per dare la precedenza allo spin-off incentrato su Boba Fett.