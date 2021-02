Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame stamane per quanto concerne il Samsung Galaxy S10, almeno a proposito di coloro che si ritrovano con un modello brandizzato TIM. Come vi riportiamo da giorni, infatti, il device non brand è ormai abilitato all’installazione di Android 11 e qualcuno si sta lamentando per la durata della batteria post download. In attesa che la situazione migliori, ci sono tanti altri utenti che desidererebbero procedere con l’installazione del pacchetto software.

Nessun segnale per Samsung Galaxy S10 TIM sull’aggiornamento con Android 11

Cosa dobbiamo aspettarci sotto questo punto di vista? In effetti, dando uno sguardo alle community di settore, ci sono tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10 TIM che vorrebbero saperne di più sulla tempistica di rilascio dell’aggiornamento con Android 11. Al momento, la compagnia telefonica non ci ha dato riscontri concreti sotto questo punto di vista, ma l’assistenza di Samsung ha voluto precisare alcuni concetti rispetto alla timeline originale che indicava gennaio come mese giusto sotto questo punto di vista.

Sostanzialmente, gli admin confermano che l’aggiornamento sia previsto per questi modelli, ma anche che la finestra di rilascio fornita sia sempre indicativa e soggetta a possibili slittamenti. Inutile dire che un discorso del genere vada applicato soprattutto a dispositivi brandizzati come il Samsung Galaxy S10 TIM. Tendenzialmente, trascorre circa un mese dal momento in cui un prodotto no brand del colosso coreano inizia a ricevere una patch importante, prima che lo stesso trattamento venga riservato ai modelli legati ad operatori.

Staremo a vedere se la tendenza verrà confermata anche con il rilascio dell’aggiornamento relativo ad Android 11, in riferimento al Samsung Galaxy S10 TIM. Nel frattempo, qualora non abbiate ricevuto l’upgrade, vi confermo che è tutto nella norma. Quali aspettative avete verso il produttore asiatico?