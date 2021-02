Tutti alla ricerca dell’app Clubhouse per Android sul Play Store, visto il grande successo del social dei soli contenuti audio che sta letteralmente spopolando nel mese di febbraio in Italia ma anche nel mondo. Chi ha uno smartphone con sistema operativo Google vorrebbe iscriversi alla piattaforma (come stanno già facendo i possessori di iPhone) ma, al momento, non c’è possibilità di farlo. Eppure proprio un’app Clubhouse è presente sullo store digitale di Mountain View e sta mandando in confusione molti. Meglio precisare che si tratta di tutt’altra cosa ma comunque non di un malware pericoloso creato ad hoc per sfruttare la popolarità dell’argomento.

In pratica se si prova a cercare l’app Clubhouse per Android attraverso il motore interno del Play Store un risultato c’è e corrisponde a quello visibile in questo collegamento. I fan della prima ora del social dovrebbero accorgersi subito, a colpo d’occhio, che il logo non è quello originale del servizio del momento. Tanto più, leggendo la descrizione del tool, dovrebbe essere chiara la destinazione d’uso dello strumento omonimo. Siamo in effetti al cospetto di un’applicazione per il project management e la condivisione di lavori e progetti tra professionisti. Lo sviluppatore è Clubhouse Software che lavora nell’ambito appena indicato da tempi non sospetti, ben prima del suo “alter ego” tanto famoso negli ultimi tempi. La visibilità conquistata ha portato comunque bene al vecchio strumento che, nel giro di pochi giorni, ha moltiplicato i suoi download (da poche centinaia di migliaia a più di 1 milione).

Si registra di certo la voglia irrefrenabile di provare il prima possibile l’app Clubhouse per Android ma la sua disponibilità sul Play Store, per il momento, non è garantita. Solo sull’App Store di Apple e dunque per gli iPhone e gli iPad è possibile scaricare il nuovo social ma con una forte limitazioni: solo gli utenti invitati da amici, colleghi e conoscenti potranno iscriversi alla piattaforma. Le cose potrebbero cambiare nel prosieguo di questo 2021 ma tempi e modalità per una diffusione più capillare della novità non sono ancora noti.