Siete amanti degli smartwatch, ma non sapete ancora quali degli svariati modelli in circolazione fa al caso vostro? Tranquilli, siete nel posto giusto e tra l’altro oggi non potete perdervi la fantastica offerta su Amazon relativa al Samsung Galaxy Watch Active 2. Si tratta di un orologio da polso performante dell’azienda multinazionale sudcoreana dal design minimale, elegante, moderno e provvisto del sistema Tizen OS. L’indossabile sfoggia un grandedisplay circolare con tecnologia SuperAMOLED, una cornice ultra sottile ed una ghiera digitale touch. Offerta imperdibile quella presentata oggi 11 febbraio da Amazon: infatti, potete acquistare il Samsung Galaxy Watch Active 2 da 40 mm in sconto a partire da soli 189,90 euro e nelle sue diverse colorazioni (Black, Pink, Rose Gold e Silver). Per questa offerta speciale lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno smartwatch che consente di vivere in maniera ottimale tramite piccoli, ma importanti, cambiamenti quotidiani, offrendo la possibilità di perseguire obiettivi di benessere per il sonno, la forma fisica e la gestione dello stress. L’orologio vi avviserà in caso di frequenze cardiache anomale (troppo alte o basse) ed è anche in grado di rilevare una caduta grave, laddove si verificasse, ed inviare un avviso SOS per assistenza. Dotato di GPS e di chip NFC, il Samsung Galaxy Watch Active 2 dispone anche di una certificazione IP68 per l’impermeabilità. Con il supporto dell’app ‘Camera Controller’ , il wereable è anche capace di controllare da remoto l’app fotocamera e il visualizzatore di immagini dello smartphone associato. Potrete anche accedere automaticamente a Spotify con il vostro account Samsung e trasmettere musica in streaming senza interruzioni.

Restate connessi con un vero e proprio partner a portata di polso capace di fornire consigli e informazioni molto precise sul vostro stato di benessere, questa volta però su uno schermo più grande. Insomma cosa aspettate? Affrettatevi al suo acquisto in super offerta in data odierna.