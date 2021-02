È stato scelto il giorno di San Valentino, decisamente a tema, per il lancio della serie inedita Foody Love su Raiplay, disponibile dal 14 febbraio 2021.

Commedia romantica/sexy di produzione spagnola, Foodie Love su Raiplay va ad arricchire il catalogo delle serie presenti in esclusiva sulla piattaforma gratuita della Rai (l’accesso è disponibile per tutti previa registrazione).

La storia di Froody Love su Raiplay è quella di un uomo e una donna (identificati semplicemente come “Lui” e “Lei”) che si conoscono online, utilizzando una app dedicata agli amanti del buon cibo: due buongustai che, tra una cena e l’altra, finiscono per rivelarsi a vicenda i segreti più intimi, fino allo scoccare della fatidica scintilla della passione. Ma quanto durerà questa complicità favorita dal comune amore per il cibo? E soprattutto, sono pronti entrambi ad avere una storia?

Il protagonista maschile di Foody Love su Raiplay è Guillermo Pfening, già visto ne El Practicante su Netflix e nelle serie spagnole Submersos e Supermax. Il volto femminile della storia è invece quello ben più noto di Laia Costa, già in Diavoli nei panni di Sofia Flores e nella versione spagnola di Braccialetti Rossi. Certamente una delle attrici spagnole di maggior successo all’estero, la Costa deve la sua popolarità soprattutto all’acclamato thriller del 2015 Victoria, un film girato in un unico piano sequenza. Inoltre ha recitato al fianco di Nicholas Hoult nel film di Drake Doremus Newness ed è apparsa in altri film d’autore come Piercing, Anatra Butter e Maine. Nel 2018 era nel cast del film drammatico di Amazon diretto da Dan Fogelman Life Itself con Oscar Isaac e Antonio Banderas.

Ideata da Isabel Coixet, la prima stagione di Foody Love su Raiplay è composta da 8 episodi: in Spagna ha debuttato nel dicembre 2019 su HBO Spain.