I libri di Maurizio De Giovanni continuano a destare interesse sul piccolo schermo. Ogni saga che viene adattata in tv si trasforma in sinonimo di successo; Rai1 è la casa che ospita le fiction tratte dai bestseller dell’autore napoletano, e presto anche un’altra sua saga letteraria è in arrivo in tv.

Dopo I Bastardi di Pizzofalcone, che quest’anno tornano più in forma che mai con la terza stagione, e gli ottimi riscontri con Il Commissario Ricciardi (col volto di Lino Guanciale) e Mina Settembre (fiction con protagonista Serena Rossi), anche le avventure della spia Sara Morozzi diventeranno una serie televisiva.

Nel corso di un’intervista con Chi, lo scrittore ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell’incredibile successo che stanno avendo le sue opere in tv. “Sono molto fortunato. La tv si è impadronita dei miei personaggi. Mina Settembre è persino arrivata al 25% di share.“

I libri di Maurizio De Giovanni piacciono al pubblico di lettori. Le sue storie, ambientate in una Napoli tutta da scoprire, si trasformano in tanti microcosmi pieni di personaggi variegati. In particolare, lo scrittore ha svelato di essere nostalgico del commissario Ricciardi, le cui storie nella Napoli fascista, si sono concluse con il dodicesimo libro (ma la saga letteraria di Ricciardi è composta anche da racconti e fumetti). Potrebbe tornare a scrivere un’altra avventura? Al momento ha confermato che “la sua storia era arrivata allo snodo finale”.

E ora è il turno di Sara la spia. Il personaggio è nato nel 2018 sulle pagine Sara al tramonto. Successivamente è stata protagonista di un racconto dal titolo Sara che aspetta, poi è tornata negli ultimi due romanzi, Le parole di Sara (2019) e Una Lettera per Sara (2020). La saga letteraria è un noir al femminile.

“Presto arriverà Sara Morozzi, la silenziosa spia che per trent’anni ha seguito, inosservata, soggetti pericolosi leggendo le loro labbra per scoprire la verità” , ha confermato De Giovanni al settimanale Chi. Tuttavia, non aspettiamoci di vederla sulle reti Rai. “I diritti tv sono stati acquistati da Carlo degli Esposti. Non so ancora se finirà su Netflix o Sky“, ha concluso lo scrittore.