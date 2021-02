Sapevamo che le spedizioni dei Samsung Galaxy S21 fossero state ridimensionate al ribasso dopo lo scoppolone preso dai Galaxy S20, che non avevano affatto venduto come il colosso di Seul si aspettava. Come riportato da ‘SamMobile‘, la nuova ammiraglia, contrariamente a quanto ci si attendesse, è riuscita a riscuotere un enorme successo durante il periodo di pre-ordine, non solo in Corea del Sud, ma anche nel Regno Unito. Secondo la divisione inglese, la serie dei Samsung Galaxy S21 ha superato le ammiraglie dei Samsung Galaxy S10 e S20 in termini di preordini.

Samsung UK non ha rivelato esattamente quante unità di Samsung Galaxy S21 sono state pre-ordinate durante il periodo di due settimane che termina il 28 gennaio, ma il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato apparentemente la principale forza trainante di questo successo. La stessa divisione afferma che tale modello sia il più ricercato in assoluto, superando le cifre dei pre-ordini della versione standard e di quella Plus messi insieme. In genere è il modello Plus ad offrire una maggiore trazione, cosa che potrebbe ancora avvenire nei mesi futuri. Secondo il colosso di Seul, il motivo per cui il Samsung Galaxy S21 Ultra ha riscosso così tanto successo è per l’offerta di innovazioni importanti, dato l’innesto del nuovo display AMOLED che apporta notevoli guadagni dal punto di vista dell’efficienza energetica, della connettività 5G e di fotocamere leader nel settore.

Nel momento in cui vi scriviamo l’esemplare con 128GB di memoria interna è disponibile nel Regno Unito per 1,149 sterline: i clienti che decidono di portarselo a casa prima del 25 febbraio riceveranno in regalo un paio di Galaxy Buds Live. Un successo che probabilmente nemmeno il produttore si aspettava, ma che sta lanciando ad alti livelli le vendite dei top di gamma sudcoreani.