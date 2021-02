Ci sono dei problemi Twitch non trascurabili in questa mattinata del 10 febbraio. La piattaforma di streaming video live non funziona per un certo numero di utenti che vi fanno ricorso spesso ma anche saltuariamente. Le anomalie riguardano soprattutto chi produce sempre nuovi contenuti proprio sulla piattaforma tanto nota di Amazon.

Le segnalazioni di problemi Twitch in questi minuti sono nell’ordine delle centinaia. Come sottolinea il servizio Downdetector, la curva dei malfunzionamenti avrebbe cominciato la sua salita intorno alle 10 di questa mattina. Al momento non è affatto detto che i disservizi continuino nel prosieguo della giornata. Piuttosto la speranza è che le anomalie si arrestino ben presto dando a tutti la possibilità di usufruire dei contenuti live ma soprattutto agli iscritti di condividere dirette e sessioni di qualsiasi tipo.

I problemi Twitch di oggi 10 febbraio restano abbastanza anomali. Difficilmente la piattaforma, almeno nel recente passato, ha dimostrato particolari anomalie. L’impianto server Amazon e tutto il servizio non ha mai mostrato particolari errori. Fa eccezione il caso di oggi ma resta, come già detto, il cauto ottimismo per un rapido ritorno alla normalità. D’altronde la piattaforma è un punto di riferimento imprescindibile per un gran numero di giovani, soprattutto gamers che spesso condividono le loro sessioni di gioco con pubblici più o meno ampi di follower.

Aggiornamento 11:05 – Si vanno delineando al meglio i problemi Twitch di questa giornata. Molti utenti visualizzerebbero uno specifico errore provando ad utilizzare la piattaforma. Quest’ultimo sarebbe identificato con codice 2000. Le soluzioni possibili all’anomalia prevedono un paio di passaggi indolore prima del possibile ritorno alla normalità. Potrebbe essere utile aggiornare lo stream che si sta viusalizzando ma svuotare la cache del browser e ancora disabilitare le estensioni attive proprio attraverso il browser in uso.

Aggiornamento 11:15 – Le difficoltà in campo potrebbero essere di nicchia perché limitate a chi usufruisce del servizio con una connessione TIM.