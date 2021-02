Ci sono segnalazioni di un nuovo presunto bug per smartphone Huawei che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 10 febbraio. Se da un lato lo sviluppo software del produttore cinese procede senza intoppi, al punto che tra febbraio e marzo dovremmo fare significativi passi in avanti per quanto concerne HarmonyOS, come abbiamo riportato stamane, allo stesso tempo ci sono nuovi elementi da prendere in esame. In particolare, non sono pochi gli utenti che lamentano l’apparizione di finestre bianche quando si preme il tasto quadrato nella barra di stato.

Soluzioni se appaiono finestre bianche su Huawei premendo il tasto quadrato

Cosa fare nel momento in cui appaiono finestre bianche su Huawei premendo il tasto quadrato? Il produttore cinese, fino ad oggi, non ha mai affrontato la questione con un aggiornamento ufficiale, tuttavia da questo mercoledì forse possiamo mettere a fuoco il problema con un feedback ufficiale che ci è stato fornito direttamente dall’assistenza. Vediamo dunque come gestire situazioni simili, in modo che tutti possano provare a risolvere l’anomalia una volta per tutte:

“In merito alla tua segnalazione ti invitiamo ad effettuare una pulizia del device tramite l’applicazione “optimizer” in quanto potrebbe trattarsi di una situazione causata dalla poca memoria disponibile. Se hai scaricato un Launcher personalizzato ti invitiamo inoltre a disattivarlo. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a contattarci tramite Messaggio privato“.

Insomma, non aspettatevi grossi cambiamenti da Huawei in termini di aggiornamenti software per migliorare la situazione, almeno per quanto concerne il problema messo in evidenza oggi. Al contrario, fateci sapere se avete riscontrato un bug del genere e se seguendo le istruzioni appena riportate lo avete risolto. Così facendo, forse riusciremo a metterci alle spalle l’anomalia legata alla gestione della memoria, considerando che non si tratti di un malfunzionamento così isolato come si potrebbe pensare.