Il colosso del commercio elettronico statunitense con sede a Seattle è pronto a lanciare una nuova generazione di Amazon Fire TV Stick 4K. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un piccolo dispositivo che, una volta collegato alla TV, consente di navigare online e di fruire di contenuti in streaming. Il primo modello è stato presentato nel 2018, ma a breve l’azienda statunitense annuncerà un nuovo esemplare. I possessori di Amazon Fire TV Stick 4K hanno la facoltà di godersi tutti i contenuti preferiti di Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi, come pure di guardare in streaming notiziari, eventi sportivi e programmi in diretta, oltre a film e serie TV nei formati 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Inoltre, si possono utilizzare i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web, tra cui Facebook e Reddit.

Per quanto concerne la possibilità di una nuova generazione di Amazon Fire TV Stick, ora come ora non si conosce con esattezza quali componenti verranno aggiornate. Potrebbe trattarsi dell’hardware o solo del telecomando, ma stando ad una foto scattata da un utente australiano è possibile dedurre che qualcosa stiadi certo bollendo in pentola. Ovviamente, nulla è dato ancora per certo e, addirittura, potrebbe trattarsi anche di un ‘fake’ .

Come possiamo notare dalla foto pubblicata su ‘liliputing.com‘, per quanto concerne il design della probabile e nuova Amazon Fire TV Stick 4K, non sfoggerebbe evidenti differenze rispetto al modello attuale. La questione cambia, invece, per il telecomando. Infatti, è possibile vedere la presenza del tasto di colore azzurro dedicato all’assistente vocale Amazon Alexa e di altri pulsanti per l’esecuzione diretta di Amazon Prime Video, Netflix, Amazon Music e Disney+. Insomma, per ricevere ulteriori dettagli, magari ufficiali, in merito a questa prossima generazione non ci resta che aspettare e pazientare ancora un po’.