Non sembrano voler finire le indiscrezioni relative ai OnePlus 9, che anche oggi finiscono agli onori della cronaca, questa volta in riferimento alla batteria. Il leaker Max Jambor ha affermato che entrambi i modelli monteranno un’unità da 4500mAh, non discostandosi quindi dalla capacità della componente montata a bordo del OnePlus 8T. Il produttore cinese pare aver deciso di integrare il caricabatterie all’interno della confezione di vendita di tutti e due gli esemplari, contrariamente a quanto fatto da Apple e Samsung con i rispettivi iPhone 12 e Samsung Galaxy S21 (i due colossi hanno preso questa decisione per ridurre al minimo l’impatto ambientale che lo smaltimento dei rifiuti elettronici avrebbe altrimenti causato).

Dei OnePlus 9 è stato anche detto godranno del supporto alla ricarica rapida a 30W in modalità wireless, ed a 65W via cavo, anche se non possiamo ancora stabilire con certezza se le informazioni appena condivise corrisponderanno alla realtà dei fatti quando sarà il momento (non troppo lontano, visto che i OnePlus 9 verranno probabilmente presentati nel mese di marzo, e quindi a distanza di poche settimana dalla data odierna). Per il resto, entrambi i dispositivi che comporranno la prossima ammiraglia dovrebbero essere spinti dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, il SoC top di gamma della nota azienda americana.

9 and 9 Pro pic.twitter.com/PHU385KmL9 — Max Jambor (@MaxJmb) February 9, 2021

Ci aspettiamo anche alcuni miglioramenti al comparto fotografico, specie dal OnePlus 9 Pro, che verrà realizzato in collaborazione con Hasselblad (almeno stando agli ultimi rumors a disposizione). Un impatto decisamente importante quello che i OnePlus 9 avranno con il pubblico, nonostante ci sia già qualcuno che fin da ora (sbagliando, perché finché un qualsiasi prodotto non viene presentato non si può mai sapere cosa accadrà) pronto a storcere il naso, magari proprio a partire dalla capacità della batteria da 4500mAh. Per voi, nel caso, sarebbero sufficienti, oppure avreste preferito che l’OEM cinese profondesse uno sforzo ulteriore?