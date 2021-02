Il Super Cashback di 1500 euro è un argomento assai dibattuto: la cifra, lo ricordiamo, spetterà ai primi 100 mila utenti della classifica dedicata (coloro che, in ogni semestre, hanno effettuato il maggiore numero di transazioni, al di là dell’importo speso, non importante ai fini della classifica). Ci si chiede quale sia il numero di transazioni dovute per raggiungerlo. Fermo restando che per poter partecipare all’iniziativa occorre risiedere in Italia, essere titolare di una carta abilitata ai pagamenti nei negozi (da registrare sull’app IO) e di un IBAN per l’accredito dei rimborsi (qualora ne abbiate effettivamente diritto).

Per quanto riguarda il Cashback 2021, c’è necessità di raggiungere almeno 50 transazioni a semestre, mentre per arrivare nelle prime posizioni della classifica relativa al Super Cashback ne serviranno molte di più. Ogni giorno che passa il numero di acquisti necessari per rientrare nei primi 100 mila (cosa che darà diritto ad un rimborso di 1500 euro) salirà sempre di più. In questo preciso momento, come potrete voi stessi verificare dall’app IO, per rientrare tra i primi 100 mila occorrono almeno una sessantina di transazioni: la graduatoria subirà variazioni di giorno in giorno (quella definitiva del primo semestre potrà essere visualizzata il 10 luglio 2021).

Solo a partire da quella data saprete di essere rientrati o meno nei primi 100 mila (nel caso, avrete diritto al Super Cashback, pari a 1500 euro di rimborso). A parità di transazioni eseguite, il bonus spetterà a chi ha effettuato per primo l’ultimo acquisto. Vi consigliamo di prendere visione della classifica direttamente dall’app IO (trattandosi di dati effimeri non c’è cosa migliore da fare che monitorare il tutto periodicamente, senza starci troppo a perdere la testa tutti i giorni). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.