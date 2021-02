Lo Xiaomi Mi 11 5G è finito subito nelle mani dello youtuber JerryRigEverything, che l’ha sottoposto al test della durabilità senza troppi giri di parole. Come potete vedere nel video completo che vi lasciamo qui sotto, il dispositivo ha resistito discretamente bene: il vetro a protezione del display, compreso il lettore di impronte digitali collocato sotto, è sopravvissuto alla prova, pur avendo riportato diversi graffi. La cover posteriore non è stata rigata, dimostrando una certa resistenza. Bene anche la cornice in metallo, che nel tempo potrebbe diventare sede di graffi e di qualche leggera ammaccatura.

Lo Xiaomi Mi 11 5G è stato anche gettato nel fuoco per testare lo schermo AMOLED, e sottoposto al bend test, che in passato ha dato non pochi problemi al produttore nell’ambito di alcuni specifici esemplari. Non è il caso di svelarvi altro, preferiamo lasciarvi alla visione del video girato dallo youtuber JerryRigEverything, sotto le cui mani sono soliti passare tutti, ma proprio tutti, i nuovi top di gamma appena lanciati sul mercato globale. Lo Xiaomi Mi 11 5G non poteva fare eccezione, essendo anch’esso stato protagonista pochi giorni fa di un proprio evento internazionale grazie al quale siamo venuti a conoscenza del prezzo di vendita e della data di effettiva disponibilità anche per quanto riguarda il mercato italiano (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Le novità non si esauriscono qui, dal momento che verrà presto presentato anche lo Xiaomi Mi 11 Lite, variante ragionevolmente più economica, ma non per questo da scartare a priori (abbiamo raccolto qui le principali specifiche tecniche di cui si dice verrà dotato, che non ci sono sembrate affatto male, soprattutto nel caso in cui il device dovesse mantenere un prezzo piuttosto basso). Vi lasciamo alla visione del test di durabilità dello youtuber JerryRigEverything, che ha messo sotto torchio anche il nuovo Xiaomi Mi 11 5G.