Made in Italy non va in onda oggi, 10 febbraio, e lo stesso farà nei mercoledì che verranno visto che la fiction che racconta la moda italiana è arrivata al finale la scorsa settimana. Al momento sembra che ci sarà una seconda stagione partendo proprio dal fatto che toccherà ad Irene occuparsi di Appeal cercando di portare avanti il progetto che le è rimasto in eredità dopo la morte del direttore Frattini.

Proprio lui ha chiesto a lei di gestire la sua rivista ma Irene non solo dovrà occuparsi dei suoi colleghi ma anche di tenere a bada coloro che vogliono metterle i bastoni tra le ruota mentre nel suo grembo cresce una nuova vita. Cosa avrà priorità? Forse lo scopriremo nella possibile seconda stagione o, forse, non lo scopriremo mai visto che non si capisce bene se Mediaset ordinerà nuovi episodi oppure no.

Made in Italy non va in onda oggi ma potrebbe farlo in futuro, salvo novità da parte di Mediaset, visto che anche la produttrice Camilla Nesbitt di Taodue ha confermato che la fiction proseguirà: “Siamo pronti a continuare la storia della moda italiana e dei nostri protagonisti in una nuova stagione di Made In Italy. Sono sicura che il pubblico sentirà tutta la passione e l’immenso lavoro con cui ci siamo avvicinati al progetto”.

A lei si è unita Irene Mastrangelo, la protagonista, che alle pagine di Fanpage.it, ha spiegato: “Il racconto della vita di Irene è uno strumento per raccontare la moda in Italia negli anni Settanta, ma esistono anche gli anni Ottanta, che sono stati fondamentali per la moda italiana e la struttura della società”.

Anche gli attori si sono detti pronti ad andare avanti con il progetto, magari non tutti, ma la ciliegina sulla torta arriverà solo quando Mediaset si pronuncerà a riguardo soprattutto adesso che i vertici hanno ammesso che il futuro della rete sarà l’intrattenimento alla luce degli ultimi risultati.

Al post di Made in Italy questa sera il pubblico ritroverà l’Amore Strappato, la fiction con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro.