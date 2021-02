A quasi due anni di distanza dal debutto in prima visione su Canale5, torna in onda la fiction L’Amore Strappato, in replica da mercoledì 10 febbraio in prima serata.

Dramma familiare diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, L’Amore Strappato è basato su una storia vera ed è tratto dal libro Rapita dalla Giustizia di Angela Lucanto (protagonista della vicenda) con Caterina Guarnieri e Maurizio Tortorella: la miniserie in tre parti racconta le vicissitudini di una madre che si vede strappare la figlia di sei anni, data in adozione ad un’altra coppia dopo che il marito e padre della piccola viene accusato di avere abusato di lei. Un errore giudiziario che ha diviso per anni una famiglia come tante, prima che la verità fosse acclarata e l’uomo scagionato.

Da sempre attratta dalle “storie che hanno un interesse civile e sociale“, Sabrina Ferilli ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni di ritenere importante che L’Amore Strappato torni in onda perché “è un lavoro non solo riuscito, ma che ha acceso un riflettore su un immenso problema giuridico, oltre che sociale: quello delle adozioni“.

Ne L’Amore Strappato Sabrina Ferilli interpreta Rosa, madre di Arianna: la bambina le viene sottratta dagli assistenti sociali per il timore che sia vittima di abusi da parte del padre Rocco (Enzo Decaro), che solo dopo un lungo calvario giudiziario verrà dichiarato innocente, quando ormai la ragazza è cresciuta con un’altra famiglia e i suoi genitori naturali non hanno più diritti su di lei.

La Ferilli ha sottolineato come L’Amore Strappato non sia un atto d’accusa contro magistrati o assistenti sociali, ma un faro acceso su errori che possono capitare, anche se fatti “in buona fede per la tutela di un minore“. Una vicenda, quella narrata dalla fiction, che ha coinvolto molto l’attrice dal punto di vista emotivo perché basata sul dolore di persone reali e che mette in luce alcune storture del sistema di affidi nonostante, sottolinea la Ferilli, “nessuno toglie importanza al lavoro delle case famiglia, degli assistenti sociali e dei tribunali minorili“.

Canale5 ritrasmette L’Amore Strappato in tre serate dal 10 febbraio, ogni mercoledì dalle 21.10. La miniserie è disponibile anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.