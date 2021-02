Il Festival di Sanremo 2021 è alle porte, per cui vale la pena correre ai ripari e fare il punto della situazione. Per questo OM ha scelto di approdare su Clubhouse, il nuovo social vocale che sta impazzando sul web. Nella giornata di ieri si è tenuta la prima conferenza stampa ufficiale della kermesse durante la quale Amadeus e tutti gli addetti ai lavori hanno rivelato i primi dettagli della gara, dalla tipologia del palcoscenico agli ospiti già confermati (Alessandra Amoroso, Negramaro e Ornella Vanoni).

Le polemiche su Sanremo in diretta su Clubhouse

Di tutto questo parleremo su Clubhouse questo pomeriggio a partire dalle 17 in compagnia di Michele Monina, la penna più rovente della nostra redazione, e Giovanni Carzana, social media strategist di OptiMagazine. Quest’anno più che mai il Festival di Sanremo è partito con le polemiche per via della pandemia del Covid-19 ancora in corso: Sanremo sì? Sanremo no? Amadeus sì? Amadeus no? A tutto c’è una risposta: “Sanremo 2021, aiutami a dire: ‘stica… !”

La room di OM su Clubhouse

Prontamente OptiMagazine è uno dei primi magazine a sbarcare su Clubhouse e l’occasione si presenta favorevole. Oltre a Monina e Carzana ci saranno altri ospiti, ma per scoprire altri dettagli non si deve far altro che sintonizzarsi alla room di OM su Clubhouse alle 17. Come?

Per tutti coloro che non sono ancora iscritti è sufficiente seguire questi passaggi:

Chiedete l’iscrizione e fatevi accettare da qualcuno che vi abbia tra i contatti in rubrica;

L’appuntamento sarà all’insegna della leggerezza, con un riepilogo delle polemiche su Sanremo, i commenti a caldo degli speaker non senza la dovuta ironia e l’intervento degli ospiti.

Come partecipare

Gli utenti già iscritti a Clubhouse possono partecipare cliccando semplicemente su questo link. Vi diamo appuntamento questo pomeriggio alle 17 per parlare del Festival di Sanremo 2021 insieme a Michele Monina e Giovanni Carzana.