Sarà una puntata speciale quella che andrà in onda oggi, 10 febbraio, de La Caserma. Ospite d’eccezione sarà Aldo Cazzullo pronto a raccontare della figura della donna nel corso dei secoli portando sullo schermo un approfondimento culturale in cui la Generazione Z e i loro istruttori saranno fruitori attenti. Il docureality di Rai2 riparte proprio dai primi flirt e dal giornalista, storico e scrittore pronto a narrare le gesta delle donne in guerra, ma non solo. Un racconto che inizia da lontano, con il ruolo, spesso da vittima e altre volte da protagoniste, nelle guerre, a cominciare da Viktoria Savs, un giovane soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale, ma in realtà era una donna. L’imperatore Carlo I d’Austria, colpito dalla sua storia, la decorò con la Croce al Merito.

Come dimenticare le ‘portatrici’ della Carnia? Donne che salivano con pesanti gerle cariche di viveri e munizioni per raggiungere gli alpini nelle trincee, è proprio ad una di loro che è stata intitolata una caserma italiana, Maria Plozner Mentil, per onorare il suo sacrificio (cadde colpita da un cecchino. Nella narrazione di Cazzullo non mancheranno i “figli della guerra” (nati appunto da violenze subite dalle donne) messi in salvo dalle partorienti nell’Istituto San Filippo Neri di Portogruaro, l’arrivo del voto anche per le donne, e tutte coloro che si sono distinte nella Seconda Guerra Mondiale, in piena Resistenza, Cleonice Tomassetti in primis.

Una puntata centrale e molto delicata destinata a far riflettere e commuovere e magari scuotere le coscienze dei ragazzi che continuano a dire la loro nelle camerate de La Caserma. I ragazzi sono chiamati ad affrontare nuove prove che continuano con un’inedita esercitazione a squadre in esterna, per la prima volta nell’addestramento, verranno utilizzate delle riproduzioni di armi e gli allievi dovranno fronteggiare scenari ostili avendo in dotazione puntatori laser ed effetti sonori. Tra un addestramento e l’altro, i protagonisti hanno tempo per svagarsi, e alcuni ragazzi del gruppo dei primi entrati, con l’aiuto di una new entry, organizzano accuratamente uno scherzo, speranzosi di portarlo a termine con successo. Inoltre, un compleanno deve essere celebrato, ma senza esagerare con i festeggiamenti, poiché le regole della Caserma sono severe.