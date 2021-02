Un edificio infestato fa da sfondo alla storia di Hausen su Sky Atlantic, nuova serie horror realizzata in Germania. Definita una fiaba dark, la trama combina horror, mistero e dramma. Al centro c’è un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini.

Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. I rapporti tra i due non sono idilliaci, ma Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell’edificio. Il complesso residenziale è il vero protagonista della serie. Composto da 18 piani, porta con sé una sconcertante maledizione.

Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, dovrà convincere gli altri inquilini, tra ostilità e indifferenza, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, il quale è già caduto vittima della maledizione dell’edificio.

Nel cast, Charly Hübner nei panni di Jaschek, Tristan Göbel interpreta suo figlio Juri; Daniel Sträßer è Scherbe; Lilith Stangenberg è Cleo, una donna alla disperata ricerca di suo figlio; Béla Gabor Lenz è Ninja, un droghiere vietnamita padre di una figlia; Alexander Scheer è Kater; Rike Eckermann è Gitti; Andrea Guo è Loan; Stefan Haschke è Björn; Haidils Idrissou è James.

La serie è stata ideata da Till Kleinert e Anna Stoeva, diretta dal regista Thomas Stuber, il quale ha dichiarato di essersi ispirato al film horror dell’80 Possession con un’allora sconosciuta Isabelle Adjani. Gli episodi sono stati girati nell’estate del 2019 a Berlino, in particolare nel quartiere Buch. Hausen è commissionata da Sky Deutschland e Sky Studios (Marco Mehlitz produce per Lago Film, Quirin Schmidt è produttore esecutivo per Sky Deutschland). In Germania è andata in onda dal 29 ottobre al 19 novembre 2020 sul canale Sky Deutschland.

Hausen su Sky Atlantic debutta il 20 febbraio con due episodi a settimana ogni sabato in prima serata. La serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Ecco il trailer: